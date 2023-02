Scrisoarea emotionanta a unei vedete catre mama sa: Vreau sa incep prin a-ti cere iertare

Dupa ce s-au certat la televizor si s-au impacat tot acolo, era firesc ca si urarile de bine, odata cu ziua de nastere, sa se faca tot in public.

Asadar, Oana Zavoranu i-a scris un mesaj mamei ei, pe care l-a postat, insa, in vazul lumii, pe pagina sa de Facebook, chiar daca cele doua urmau sa se intalneasca marti seara, la petrecrea pe care Oana i-a organizat-o. Trecand peste acest fapt, mesajul in sine este intr-adevar emotionant, ca de la fiica la mama, scris in stilul inconfundabil al Oanei Zavoranu:

"Mami, vreau sa incep prin a-ti cere iertare pentru toate momentele in care am gresit fata de tine, voit sau fara, pentru toate clipele in care ai fost fara mine si eu fara tine, desi amandoua ne doream sa ne strangem in brate, dar orgoliul si influenta nefasta a unora ne coplesea si ne facea sa nu ne mai ascultam sufletele...".

Asa isi incepe mesajul catre mama ei Oana Zavoranu, facand apoi un bilant al clipelor fericite petrecute impreuna: "Sunt pe lumea asta datorita tie si lui tati si nu e zi in care, stand in casa copilariei mele, sa nu ma gandesc cat de fericiti am fi fost noi trei, impreuna, familia perfecta pe care orice copil si-ar fi dorit-o... as da ani din viata mea sa te vad fericita, implinita, rasfatata si iubita, asa cum erai de tati... si el de tine.... as da orice sa va mai am pe amandoi unul langa celalalt, fericiti si impliniti...".

Vedeta isi asigura mama ca experientele prin care a trecut au facut-o mai inteleapta si ca nu va mai repeta greselile din trecut: "Acum stiu sa te pretuiesc mult mai mult si stiu ca un parinte trebuie iubit din tot sufletul, atat cat ai prilejul sa il ai in viata ta, fara sa vorbesti de el la trecut...", scrie Oana Zavoranu, vrobele sale oglindind regretul unor decizii nu tocmai fericite din ultimii ani.

"Mami meu, vreau sa stii ca anul care vine vei fi mandra de mine si voi avea grija sa culegi roadele educatiei frumoase si bune pe care mi le-ai dat, pentru ca, daca azi sunt cine sunt, este pentru ca TU m-ai facut si educat... iar pentru asta vreau sa stii ca te iubesc enorm, enorm...", isi asigura Oana Zavoranu mama, inainte de a trece la urarile propriu-zise.

Acestea sunt facute in doua limbi, romana si engleza: "Te iubesc mami, te iubesc mult de tot, te iubesc mai mult decat stiu sa arat si mai mult decat stii tu... I love uuuuuuuuu so, so much...".

A.S.

