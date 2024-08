Vești senzaționale pentru fanii Oasis. Trupa s-ar putea reface. Suma pentru care a fost convins Noel Gallagher VIDEO

După o serie de convorbiri telefonice nocturne cu fratele Liam, care au pus capăt și dușmăniei lor de 15 ani, Noel Gallagher a "cedat și a fost de acord" cu o posibilă reuniune Oasis.

Relația conflictuală dintre cei doi a explodat în 2009, după o ceartă în culise la Paris, care l-a determinat pe Noel, în vârstă de 57 de ani, să părăsească emblematica trupă de britpop.

În ultimii ani, Liam, 51 de ani, a vrut să se împace cu fratele său și să refacă Oasis, dar fratele său mai mare a refuzat, scrie stirileprotv.ro.

Cu toate acestea, în timp ce Liam își încheia concertul la Reading Festival, a spus că un anunț ar putea fi făcut marți, 27 august, la ora 8:00 dimineața.

De asemenea, un scurt clip cu logo-ul Oasis a fost proiectat pe un ecran mare deasupra scenei și, ulterior, a fost distribuit pe conturile oficiale Instagram și X ale Oasis și Liam. Acum, potrivit informațiilor neoficiale, planurile pentru reunire au fost convenite în timpul unei convorbiri telefonice nocturne, după ce Noel a insistat.

Ads

Iată ce a declarat o sursă pentru The Sun, potrivit Daily Mail: "Noel și Liam nu vor fi niciodată cei mai buni prieteni, dar vor să readucă Oasis pentru fani. Noel a stat mult timp cu mâinile în sân, dar în cele din urmă a cedat și a acceptat să se întoarcă.”

"El a vorbit cu Liam la telefon și sunt pe aceeași lungime de undă. Ei știu că această reunire va intra în istoria muzicii”.

Oasis ar fi primit promisiunea unei plăți de 50 de milioane de lire sterline pentru a se reface și pentru a porni într-un turneu mondial.

După divorțul de 20 de milioane de lire sterline al lui Noel de fosta soție Sara MacDonald, anul trecut, se spune că bătrânul Gallagher a fost convins de avantajele financiare ale reunirii trupei pentru câteva concerte la Glastonbury și pe stadionul Wembley.

În timpul concertului său de duminică seară de la Reading, Liam, în vârstă de 51 de ani, a interpretat o serie de hituri Oasis de pe albumul lor de debut Definitely Maybe, pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a acestuia.

Ads

Prezentând Half The World Away - o piesă B din 1994 care a fost și tema muzicală a serialului The Royle Family - el le-a spus spectatorilor: "Vreau să dedic acest cântec lui Noel f**king Gallagher".

Ads