Fostul președinte Obama susține că Trump invocă moartea lui Charlie Kirk pentru a alimenta divergențele sociale. Statele Unite ar fi într-o "criză politică de amploare"

Barack Obama, fost președinte al SUA, timp de două mandate, din partea Partidului Democrat, susține că actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump, invocă uciderea activistului Charlie Kirk pentru a alimenta divergențele deja existente în societatea americană.
„Când îi aud nu doar pe actualul nostru președinte, ci și pe consilierii săi, care au obiceiul de a-i numi pe adversarii politici paraziți, dușmani care trebuie țintiți, asta indică o problemă mai amplă cu care ne confruntăm în prezent și cu care va trebui să ne luptăm cu toții”, a spus Barack Obama, potrivit ziarelor The Guardian și New York Times.
Fostul președinte al SUA a făcut aceste comentarii în statul Pennsylvania, în cadrul reuniunii anuale a Jefferson Educational Society.
Barack Obama consideră că divergențele dintre republicani și democrați au ajuns, sub actualul mandat al lui Donald Trump, la o „criză politică de o amploare pe care nu am mai văzut-o până acum”.
Barack Obama a subliniat că uciderea lui Kirk (susținător al lui Donald Trump) este „oribilă și tragică”. Obama a insistat însă că, în ciuda morții sale violente, americanii trebuie să aibă dreptul să discute pro sau contra ideilor lui Kirk.
„Fie că suntem democrați, republicani sau independenți, trebuie să recunoaștem că, fără îndoială, în ambele tabere există oameni extremiști care spun lucruri contrare valorilor fundamentale ale Americii", a explicat fostul președinte Obama.
