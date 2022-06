Legătura între obezitatea din copilărie și sănătatea creierului la bătrânețe. De ce oamenii slabi sunt considerați mai deștepți

Studiile scot în evidență o situație îngrijorătoare privind viitorul copiilor. Cei care au probleme cu greutatea corporală la vârste fragede ar putea avea un viitor deloc plăcut la maturitate.

Copiii care sunt obezi sunt mai predispuși la demență zeci de ani mai târziu, potrivit unui studiu început în anul 1985 și finalizat recent.

Tinerii mai slabi au rezultate cognitive mai bune

Cercetarea de referință realizată de cercetători din Australia a stabilit primele legături semnificative între obezitatea infantilă și capacitatea cognitivă la mijlocul vârstei, autorii sugerând că această relație poate avea legături cu riscul de demență, scrie newatlas.com.

Studiul a urmărit subiecții pe o perioadă de 30 de ani și a constatat că un nivel mai ridicat de performanță fizică în copilărie se corelează cu o mai bună cunoaștere la vârsta mijlocie și, prin extensie, indică intervenții în stilul de viață care pot ajuta la protejarea împotriva demenței de la începutul vieții.

Cercetarea a fost condusă de oameni de știință de la Universitatea Monash din Melbourne și a implicat peste 1.200 de subiecți. În 1985, când participanții aveau între șapte și 15 ani, cercetătorii și-au evaluat nivelul de fitness prin măsurători ale performanței cardiorespiratorii, puterii și rezistenței musculare și raportului talie-șold.

O altă rundă de evaluări a fost făcută între 2017 și 2019, când subiecții aveau vârste cuprinse între 39 și 50 de ani, de data aceasta cu accent pe capacitatea cognitivă. Aceasta a implicat teste computerizate asupra atenției, memoriei și cunoașterii globale, care le-au permis oamenilor de știință să afle câteva perspective fascinante.

Oamenii de știință au descoperit că cei cu cele mai înalte niveluri de fitness cardiorespirator, performanță musculară și cel mai mic raport dintre talie și șold încă din 1985, când erau copii, aveau o funcție cognitivă mai mare când au ajuns la vârsta mijlocie. Potrivit echipei, aceasta constituie prima demonstrație a unei astfel de legături și alimentează înțelegerea noastră crescândă a demenței cu debut precoce și a deteriorării cognitive mai târziu în viață.

Cercetările încep să se bazeze asupra modului în care schimbările în comportamentele cognitive pot acționa ca semne de avertizare timpurie pentru demență, studiile care descoperă semne revelatoare în orice, de la comportamentul de conducere și obiceiurile de somn în timpul zilei, până la susceptibilitatea noastră la depresie . Studiile au arătat, de asemenea, modul în care această scădere legată de vârstă ar putea fi urmărită prin markeri biologici, inclusiv numărul de celule roșii din sânge și modificările microbiomului intestinal.

În lumina acestei înțelegeri tot mai mari a relației dintre cunoașterea vârstei mijlocii și demență, autorii acestui nou studiu cred că descoperirile sugerează intervenții în stilul de viață de la o vârstă fragedă care pot proteja împotriva declinului cognitiv și a riscului de îmbolnăvire mai târziu în viață (pe lângă celelalte beneficiile pentru sănătate ale stilului de viață activ).

„Este important că studiul indică, de asemenea, că strategiile de protecție împotriva declinului cognitiv viitor ar putea trebui să înceapă încă din copilăria timpurie, astfel încât creierul să poată dezvolta o rezervă suficientă împotriva afecțiunilor în curs de dezvoltare, cum ar fi demența în viața mai în vârstă”, a explicat într-un interviu profesorul Michele Callisaya, de la Universitatea Monash, Melbourne, autorul principal al studiului.

Anticipare sumbră: cazurile de demență se vor tripla

Cazurile de demență din întreaga lume se vor tripla la peste 150 de milioane până în 2050, preconizează cercetătorii. Fără nici un tratament avut în vedere acum, singura rezolvare se referă la adoptarea unui stil de viață care reduce riscul obezității.

Acesta se referă la exerciții fizice, consumul de pește gras, fructe și legume, reducând în același timp alimentele grase și zaharoase.

Studiul publicat în Journal of Science and Medicine in Sport este o premieră în lume pentru că a durat mulți ani și a stabilit o legătură între copilărie și bătrânețe.

Din păcate, în prezent avem rate mari de obezitate infantilă, de la unul din 10 copii obezi în primul an de școală la unul din 7 copii.

Peste 920.000 de britanici suferă de demență – o cifră care va crește la două milioane în următoarele trei decenii estimează specialiștii.

În SUA, o cincime dintre copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între doi și 19 ani sunt obezi.

Societatea Alzheimer raportează că există peste 850.000 de persoane care trăiesc cu demență în Marea Britanie astăzi. Se estimează că aceasta va crește la 1,5 milioane până în 2040.

Estimările actuale sunt că aproximativ 5,8 milioane de oameni din Statele Unite au boala Alzheimer și demențe asociate

Când începe declinul

Declinul poate începe încă de la vârsta mijlocie, a mai precizat profesorul Callisaya. Performanța scăzută a fost asociată cu deficiențe cognitive ușoare și demență la vârsta înaintată.

Se știe că cei care dezvoltă forță musculară în copilărie și rezistență sporită datorită sportului sunt mai sănătoși mai târziu, în viața adultă față de cei care nu au aceste abilități.

O formă fizică mai bună a adulților este, de asemenea, asociată cu o mai bună cunoaștere și un risc redus de demență mai târziu în viață.

Ideea este că sănătatea metabolică și cea fizică din copilărie pot proteja împotriva demenței în anii noștri mai în vârstă.

Riscurile obezității pentru sănătate. Problemele cu greutatea afectează corpul și mintea

Încă din vremuri străvechi se cunoștea că, fiecare parte a corpului este legată de următoarea în linie: osul coapsei de osul genunchiului, osul genunchiului de osul piciorului și așa mai departe. Dar o „parte” a corpului – greutatea – este conectată practic cu toate celelalte. O greutate sănătoasă pregătește scena pentru ca oasele, mușchii, creierul, inima și alții să-și joace rolul fără probleme și eficient timp de mulți ani, potrivit harvard.edu.

Excesul de greutate, în special obezitatea, diminuează aproape fiecare aspect al sănătății, de la funcția reproductivă și respiratorie până la memorie și starea de spirit. Obezitatea crește riscul apariției mai multor boli debilitante și mortale, inclusiv diabet, boli de inimă și unele tipuri de cancer.

Face acest lucru printr-o varietate de căi, unele la fel de simple precum stresul mecanic de a transporta kilogramele în plus și unele implicând modificări complexe ale hormonilor și metabolismului. Obezitatea scade calitatea și durata vieții și crește costurile individuale, naționale și globale ale asistenței medicale.

Vestea bună, totuși, este că pierderea în greutate poate reduce unele riscuri legate de obezitate.

Pierderea a doar 5 până la 10% din greutatea corporală oferă beneficii semnificative pentru sănătate persoanelor care sunt obeze, chiar dacă nu își ating niciodată greutatea „ideală”.

Ce este de făcut

”Puneți copiii să facă mișcare!” este îndemnul experților. Cercetătorii sugerează că cei care sunt mai activi în copilărie au abilități cognitive mai bune la vârsta mijlocie și acest lucru i-ar putea proteja de demență.

Ratele de obezitate infantilă au crescut în ultimele decenii. Aproximativ o treime dintre copii sunt deja grași până în momentul în care încep școala secundară.

Creșterea în greutate la adulți a fost pusă pe seama dietelor cu mâncare nesănătoasă și a stilului de viață sedentar.

Se crede că a fi în formă în copilărie îmbunătățește sănătatea cardiovasculară prin menținerea în stare bună a vaselor de sânge care hrănesc creierul.

Cifrele din acest an au arătat că proporția copiilor de patru și cinci ani care sunt obezi a crescut cu 46% din 2019/20 până în 2020/21.

