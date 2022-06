Legătura dintre obezitate și creier este un subiect fascinant pe care oamenii de știință au început să-l exploreze abia recent. Noile cercetări adaugă piese importante în acest puzzle.

De la dimensiunea și funcționalitatea creierului până la anumite circuite neuronale, studii recente, citate de medicalnewstoday au scos la lumină aspecte importante ale conexiunii dintre obezitate și creier.

Studii noi despre obezitate și legăturile dintre aceasta și creier

De exemplu, cercetătorii au publicat un studiu la începutul acestui an care a găsit o legătură între obezitatea din jurul zonei stomacului și dimensiunea mai mică a creierului - în special, volumul mai scăzut al materiei cenușii.

Descoperirile unui alt studiu recent au arătat că cortexul prefrontal al creierului - o zonă care este importantă pentru gândirea complexă, planificarea și autocontrolul - este mai puțin activ la persoanele care au tendința de a mânca în exces, ceea ce poate duce la obezitate și creștere în greutate.

În cele din urmă, cercetările care au apărut abia în luna mai a acestui an, au identificat o serie de neuroni care pot împiedica supraalimentarea atunci când devin activi.

Un nou studiu se adaugă acum la acest număr tot mai mare de dovezi, aruncând o lumină suplimentară asupra conexiunii dintre obezitate, pe de o parte, și diferențele de structură și formă a creierului, pe de altă parte.

Burta mare, creierul mic

Dr. Ilona A. Dekkers, de la Centrul Medical al Universității Leiden din Olanda colegii ei au decis să investigheze modul în care obezitatea ar putea afecta creierul, deoarece studiile anterioare au descoperit un risc mai mare de declin cognitiv și demență în rândul persoanelor cu obezitate.

Așadar, oamenii de știință au examinat scanări ale creierului de la peste 12.000 de persoane care au luat parte la studiul de imagistică Biobank din Regatul Unit. Tehnicile de imagistică ale creierului pe care echipa le-a folosit în studiu au oferit informații despre materia cenușie și albă a participanților.

Descriind creierul în termeni foarte largi, această unitate centrală de procesare constă dintr-un „cortex exterior de substanță cenușie și o zonă interioară care adăpostește tracturi de substanță albă”.

Substanța cenușie este plină de neuroni, în timp ce substanța albă constă, în principal, din proiecții nervoase numite axoni și celule gliale.

În studiul actual, potrivit dr. Dekkers, echipa a descoperit că „a avea niveluri mai mari de grăsime distribuite pe corp este asociată cu volume mai mici ale structurilor importante ale creierului, inclusiv structurile materiei cenușii care sunt situate în centrul creierului”.

„Interesant, am observat că aceste asocieri sunt diferite pentru bărbați și femei, ceea ce sugerează că genul este un modificator important al legăturii dintre procentul de grăsime și dimensiunea structurilor specifice ale creierului”, adaugă ea.

Mai exact, bărbații cu obezitate au avut un volum mai scăzut de materie cenușie atât în ​​general, cât și în anumite circuite de procesare a recompenselor și structuri ale creierului care se ocupă de mișcare.

Pentru femeile cu obezitate, o cantitate crescută de grăsime corporală este corelată doar cu un volum mai scăzut de materie într-o regiune numită globus pallidus, care este o zonă a creierului care joacă un rol în mișcarea voluntară.

Atât la bărbați, cât și la femei, a existat o corelație între o cantitate mai mare de grăsime corporală și șansa de a avea loc mici modificări în substanța albă a creierului.

5 moduri în care obezitatea afectează creierul

Studiile arată că aceste modificări ale creierului din cauza obezității pot, la rândul lor, să alimenteze supraalimentarea, ducând la un cerc vicios care face ca pierderea în greutate și menținerea acesteia să fie dificilă, conform livescience.

Iată cinci moduri în care obezitatea schimbă creierul:

1. Obezitatea provoacă „dependență” alimentară

Îngrășarea poate desensibiliza creierul la plăcerea pe care o obținem de la alimentele zaharoase și grase, determinându-ne să mâncăm mai multe prăjituri și prăjituri decât am făcut când eram mai slabi, arată cercetările. Un efect similar se observă la consumatorii de droguri, care în cele din urmă au nevoie de mai multă cocaină sau heroină pentru a-și atinge nivelul inițial.

Într-un studiu publicat pe 29 septembrie în Journal of Neuroscience, cercetătorii au scanat creierul femeilor în timp ce beau un milkshake. Au văzut că băutura cu zahăr a activat o zonă cunoscută sub numele de striat. O jumătate de an mai târziu, cercetătorii au repetat experimentul pe aceleași femei, dintre care unele s-au îngrășat. Cu cât femeile au luat mai multă greutate între timp, cu atât creierul lor a răspuns mai puțin la milkshake în al doilea experiment.

Cercetările pe animale au arătat, de asemenea, că șobolanii hrăniți cu o dietă bogată în zahăr și grăsimi sunt mai puțin sensibili la neurotransmițătorul dopamină care induce plăcerea.

2. Obezitatea ne poate face mai impulsivi

La copiii obezi, o regiune a creierului responsabilă cu controlul impulsiv, numită cortexul orbitofrontal, pare să fie micșorat în comparație cu cea a copiilor slabi, potrivit unui studiu prezentat anul acesta la reuniunea Academiei Americane de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din New York. York. Mai mult, cu cât această regiune a creierului era mai mică, cu atât era mai probabil ca adolescenții să mănânce impulsiv, au spus cercetătorii.

Deși studiul nu a dovedit o legătură cauză-efect, este posibil ca obezitatea copiilor să reducă dimensiunea cortexului lor orbitofrontal, au spus cercetătorii. Se știe că obezitatea provoacă modificări ale sistemului imunitar, stimulând inflamația în organism. Această inflamație crescută poate avea un impact asupra creierului și „duce la un cerc vicios, în care obezitatea duce la inflamație, care dăunează anumitor părți ale creierului, ceea ce, la rândul său, duce la o alimentație mai dezinhibată și la mai multă obezitate”, a spus cercetătorul studiului, dr. Antonio Convit, de la Școala de Medicină a Universității din New York.

3. Obezitatea crește riscul de demență

A avea mai multă grăsime pe burtă este asociată cu o scădere a volumului total al creierului la adulții de vârstă mijlocie, potrivit unui studiu publicat în mai în revista Annals of Neurology. Este posibil ca grăsimea suplimentară să declanșeze inflamația, care pune stres asupra organismului și poate avea un impact asupra creierului, au spus cercetătorii.

Descoperirea sugerează ceva special despre grăsimea abdominală, cunoscută și sub numele de grăsime viscerală, grăsimea situată între organele din cavitatea abdominală poate juca un rol în reducerea dimensiunii creierului. Grăsimea viscerală eliberează un profil unic de hormoni, care pot avea un impact asupra organismului într-un mod diferit de hormonii eliberați de grăsimea subcutanată sau de grăsimea de sub piele, au spus cercetătorii.

Studiile anterioare au descoperit că persoanele cu volume mai mici ale creierului prezintă un risc mai mare de demență și tind să aibă rezultate mai slabe la testele cognitive.

4. Dieta yo-yo poate provoca consumul excesiv de alimente sub stres

Studiile sugerează că nu doar creșterea în greutate modifică creierul. Dieta poate schimba modul în care creierul răspunde la stres, astfel încât data viitoare când ne aflăm în dificultate sau, pur și simplu, slăbim, mâncăm mai mult, potrivit unui studiu publicat la 1 decembrie în Journal of Neuroscience.

În cadrul studiului, cercetătorii au pus un grup de șoareci pe o dietă, astfel încât aceștia să piardă între 10 și 15% din greutatea corporală. Apoi, șoarecilor li s-a permis să pună înapoi în greutate, similar modului în care oamenii care fac dietă văd adesea kilogramele în urmă. Atunci când șoarecii au fost expuși la situații stresante, cum ar fi auzul de sunete noaptea, au mâncat mai multă mâncare decât cei care nu au fost niciodată puși la dietă.

Șoarecii au avut, de asemenea, ceea ce sunt cunoscute sub denumirea de modificări epigenetice în felul in care genele sunt exprimate, care nu implică modificări în secvențele de gene în sine, în special în genele implicate în reglarea răspunsurilor la stres. Cercetătorii au spus că aceste modificări ar fi putut modifica comportamentul alimentar al animalelor în timpul stresului.

5. Obezitatea dăunează grav memoriei

Obezitatea poate afecta memoria, cel puțin pentru femeile după menopauză. Un studiu publicat pe 14 iulie în Jurnalul Societății Americane de Geriatrie a analizat scorurile la testele de memorie pentru 8.745 de femei cu vârsta cuprinsă între 65 și 79 de ani. Cercetătorii au descoperit că o creștere de 1 punct a indicelui de masă corporală (IMC) al unei femei a fost asociată cu un punct de 1 punct. scădere la un test de memorie de 100 de puncte.

Hormonii eliberați de grăsime ar putea afecta memoria, au spus cercetătorii. Acești hormoni pot provoca inflamații, care pot afecta cogniția.

Pe scurt, greutatea unor persoane are un impact direct asupra modului în care funcționează creierul acesteia. Obezitatea poate fi cauzată și de anumite boli sau medicamente și poate fi exacerbată de factori precum genetica, stresul sau lipsa somnului, scrie healthcentral.com.

Însă este bine de știut că obezitatea influențează funcția executivă a creierului, adică acea parte care ne ajută să ne îndeplinim sarcinile zilnice. Iar studiile au descoperit, de asemenea, o legătură între obezitatea la mijlocul vârstei și riscul de a dezvolta boala Parkinson.

