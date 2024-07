Primarul Luciano Fregonese, 47 de ani, din Valdobbiadene, intenţionează să slăbească şi aproape tot oraşul său a decis să alerge cu el, pentru a-l încuraja.

Fregonese cântăreşte 130 kg şi nu a făcut niciun secret din dificultăţile pe care le are cu alimentaţia. Cu toate acestea, edilul are o mare voinţă şi o echipă cu adevărat incredibilă alături de el.

În fiecare joi seara, jumătate din sat îl însoţeşte şi aleargă alături de el pentru a-l ajuta să slăbească. Acest lucru l-a ajutat, de asemenea, să îşi întărească legătura cu concetăţenii săi, care îl susţin şi îl încurajează în aventura sa de săptămâni întregi, ţinându-i companie. A devenit o plimbare vioaie pe străzile oraşului, în timpul căreia cetăţenii creează legături şi mai puternice şi profită de ea şi pentru a semnala ceva în neregulă administraţiei.

Joggingul de seară a devenit o activitate care a implicat iniţial câţiva locuitori. În săptămânile următoare, numărul participanţilor a crescut până a ajuns la un grup de 150 de persoane. "M-au făcut gras acum ceva timp, au scris pe un perete. Nu m-am simţit jignit, după 20 de ani ca administrator, acesta este rezultatul. Administrarea te îngraşă, obligaţiile conviviale, deliberările lungi cu efecte mortale asupra participanţilor te îngraşă", a declarat primarul, recent confirmat pentru a treia oară.

Între prânzurile de afaceri şi întâlnirile cu susţinătorii a luat în greutate în jur de zece kilograme în fiecare an, dar acum întreaga ţară îl încurajează.

Every Thursday in Valdobbiadene, a town of 9977 inhabitants in the province of Treviso, citizens walk about six kilometres together with mayor Luciano Fregonese to help him lose weight - at the moment Fregonese weighs 140 kg (308 pounds)

July 15, 2024 pic.twitter.com/hy7Wn3npq8