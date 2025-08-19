"Avem un cuțit la baie, agățat într-un cui". Care sunt cele mai ciudate obiceiuri din familiile românilor

În fiecare familie există tradiții și obiceiuri care, deși pot părea neobișnuite, sunt parte integrantă a identității și legăturii dintre membrii acesteia.

Deși pot părea bizare sau amuzante, acestea sunt adesea manifestări ale iubirii, umorului sau tradițiilor transmise din generație în generație și contribuie la crearea unui mediu familial cald și primitor, unde fiecare membru se simte acceptat și înțeles.

Pe platforma Reddit, un utilizator a deschis recent o discuție pe această temă.

"Care e cel mai ciudat obicei din familia voastră?"

"Am observat de câțiva ani că la noi în familie se tot făcea ceva ce la alții nu am văzut, dar nici nu am întrebat dacă e ciudat sau nu.

Aș fi curioasă dacă mai există ciudățenii și la alții.

De exemplu, la noi în familie, de când eram mici, tata mereu îi făcea masaj lui maică-mea dacă făcea ciorbă și, gen, de fiecare dată, de 20 de ani de când știu, face același lucru și realizez cât de ciudat e. La fel e și în familia lui unchiu-meu, fratele lui taică-meu, tot pentru ciorbă. Mi se pare mega amuzant și nu înțeleg. La voi cum e?", a întrebat aceasta pe Reddit.

Ads

"Unde era gaură au pus o ramă maro de lemn"

Întrebare sa a strâns peste 200 de răspunsuri.

Cineva a povestit cum a ajuns o gaură făcută cu pumnul în perete, la nervi, să fie păstrată și chiar înrămată după renovarea apartamentului.

“Nu e chiar obicei, doar întâmplare. Avem o gaură într-un perete de rigips, chiar pe hol, făcută de mine la 18 ani, când am dat cu pumnul în el după o ceartă serioasă cu ei. Faza e că nu la mult timp după, când plecasem la facultate, apartamentul a trecut printr-un proces total de renovare, însă ei au decis să păstreze peretele ăla așa, doar a fost vopsit, iar unde era gaură au pus o ramă maro de lemn, precum alea de tablouri.

E total dubios pentru cineva care intră în apartament și nu știe contextul, iar ei nici nu îl oferă, zicând mereu o chestie amuzantă.

Ei zic că au făcut-o "la mișto", dar pentru mine cred că a funcționat și că o lecție, că mereu când veneam acasă și vedeam gaură aia, îmi aminteam că m-am enervat dintr-un căcat și nu merită să fac lucrul ăla atunci. A fost prima și singură oară în care m-am manifestat violent în viață mea, indiferent de situație.“

Ads

"Avem un cuțit la baie, agățat într-un cui."

"Numai unul vorbește la un moment dat, iar restul ascultă"

“La noi acasă e obiceiul că numai unul vorbește la un moment dat, iar restul ascultă. Și asta e cultura la cam toate neamurile din partea tatălui. Când e o întâlnire cu neamurile, stăm relaxați și tot povestim. Toți sunt atenți la discuție, iar „microfonul” pleacă de la unul la altul. La finalul discuției, toți cei prezenți știu despre ce s-a vorbit.

E ciudat pentru că dacă vin neamuri din partea mamei, imediat grupul se sparge în grupuri mici și iese o gălăgie din care nu te alegi cu mare lucru. Sunt mai multe fire de discuție, plus întrebări mitraliate la care nu mai apuci să dai decât frânturi de răspunsuri. Când momentul se termină, respirăm ușurați - a trecut și asta. Și ne întoarcem la cumințenia noastră în care vorbim pe rând. Cumva e chiar nepoliticos să faci zgomote în fundal când nu ai microfonul.“

“Nu ne facem cadouri între noi decât foarte rar. Pare foarte ciudat pentru cei care la fiecare Crăciun se stresează cu ce ceas și mai scump să-i ia tatălui, ce super parfum i-ar plăcea mamei etc.

Ads

Când eram mici, părinții ne luau cadouri, bineînțeles, la fiecare zi de naștere și sărbătoare, mă refer de când suntem toți adulți.“

“Cel mai ciudat obicei la mine în familie erau zilele fără certuri. Cam 2-3 zile o dată la 6 luni.“

"Stăm adunați în jurul mesei, în picioare"

Cineva a povestit despre obiceiul de a mânca în picioare alături de membrii familiei.

“Nu stăm jos când mâncăm. Stăm adunați în jurul mesei, în picioare că ne bâțâim mult și râdem. Când îl văd pe frate-miu stând jos știu că îi e rău sau e răcit. Ne-am luat o insulă înaltă tocmai din cauza asta, cu scaune de bar, de care maxim ne rezemăm uneori. Oriunde putem sta jos, dar în bucătărie, nu“.

Ads