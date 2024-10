Cele mai nepoliticoase lucruri pe care le faci fără să-ți dai seama. Care sunt obiceiurile pentru care te judecă ceilalți

Modul în care adăugați sare în mâncare poate dezvălui totul despre cât de politicos - sau nu - sunteți, spune William Hanson, autorul cărții Just Good Manners: a guide to courtesy, charm and decorum (Doar bune maniere: un ghid al politeții, farmecului și decorului).

Deci, greșiți la cină? Și ce alte păcate sociale ați putea comite?

El a dezvăluit totul, de la pașii greșiți care te fac o gazdă teribilă până la accesoriul de modă iritant care îi face pe colegi să creadă că ești prost crescut, într-un articol publicat de Dailymail.

Scoaterea încălțămintei

"Dacă nu sunt murdari, țineți-vă pantofii pe picioare. Nu vreau să văd picioarele oamenilor - adesea miros urât. În mod tradițional, clasele superioare aveau covoare antice care erau în familie de generații și podele din lemn. De la clasa de mijloc în jos, aveau covoare de la perete la perete și erau mai pretențioși în privința lor. Imaginați-vă că mergeți la Palatul Buckingham și regina Camilla vă cere să vă descălțați. Dacă ea se poate descurca, toți ceilalți o pot face."

Oferirea de tururi ale casei

Aceasta este definiția stângăciei. Prietenilor nu le pasă ce ai făcut cu dormitorul fiului tău.

Nu puneți sare peste toată mâncarea

Puneți o grămadă pe marginea farfuriei, apoi luați câteva granule pe lama cuțitului și adăugați-o la mâncare pe furculiță. Într-un cadru mai relaxat, luați-o cu degetele și presărați-o. Nu condimentați niciodată înainte de a gusta și nu adăugați deloc sare sau piper dacă vă faceți griji că insinuați că mâncarea gazdei este fadă.

Puneți pâinea jos

Tăiați pâinea și chiar înainte ca masa să înceapă ați creat o problemă; masa este acum acoperită de firimituri. În schimb, rupeți o bucată mică de pâine și ungeți-o cu unt pe farfuria de alături. Nu o ridicați niciodată în aer.

Renunțați la nesiguranță

Vă dezvăluiți propriile nesiguranțe într-un restaurant rafinat proclamând cât de elegant este, spunând lucruri de genul: "Nu sunt obișnuit cu așa ceva". Experiența nu trebuie să fie intimidantă. Ei vor să vă simțiți bine, să cheltuiți bani, apoi să reveniți și să cheltuiți și mai mult. Spunând acest lucru, le dezvălui tuturor că nu este habitatul tău natural.

Păcatele social media

Presupui că toată lumea din restaurant vrea să apară în fotografiile tale de pe Instagram. Este posibil să fie foarte faimoși, să aibă o aventură sau, pur și simplu, să nu dorească să fie surprinși de cameră.

Învârtiți vinul în pahar sau în gură

Dar chelnerului nu-i pasă dacă vă place sau nu. Degustarea vinului este un termen înșelător, deoarece nu trebuie să guști vinul, este doar teatru. Pur și simplu îl adulmeci. Excepție face vinul casei. Dacă gustați o cantitate mică și nu vă place, aveți dreptul să vă răzgândiți.

Nu vă puteți ține mâinile departe de partener

Britanicilor încă nu le plac manifestările publice de afecțiune, așa că, dacă vă aflați acasă la un prieten sau la o rudă cu partenerul dvs., nu vă lăsați mâna pe genunchiul acestuia mai mult de cinci secunde, dacă este vizibilă pentru ceilalți.

Strângeri de mână, nu îmbrățișări

Sunteți prea familiarizat. Este mult mai bine să oferiți o strângere de mână și nu o îmbrățișare sau un sărut atunci când salutați pe cineva pentru prima dată. O strângere de mână vă va spune mai multe despre caracterul lor. Un sărut sau o îmbrățișare este foarte aproape de spațiul lor personal. O îmbrățișare poate părea nesinceră și incredibil de ciudată dacă ambele părți nu se implică pe deplin.

Banii nu ar trebui să vorbească

Tu vorbești despre bani. Când vine vorba de prezentări și de discuții mărunte, evitați orice subiecte de anvergură - ambiții pentru copiii voștri, păreri despre căsătorie, planuri fastuoase de vacanță. În mod remarcabil, puteți vorbi despre sex la o primă întâlnire, dar nu despre bani.

Pe modul silențios

Purtați bijuterii zgomotoase într-un birou open space. Brățările zgomotoase pot fi iritante pentru colegi, mai ales dacă bateți la tastatură toată ziua. La fel și unghiile lungi. Poartă-le la cină, dar la birou trebuie să te gândești ce distragere a atenției sunt pentru ceilalți.

Faci din birou o extensie a casei tale

Deși birourile devin din ce în ce mai puțin formale, ar trebui să existe în continuare un standard pentru îmbrăcăminte. Nu vă prezentați arătând de parcă tocmai v-ați întors de la supermarket sau sunteți pe cale să vă cuibăriți pe canapea. Hainele îți influențează mentalitatea și ar trebui să te îmbraci pentru a impresiona atât clienții, cât și colegii.

