Experții americani au dovezi clare despre un obiect zburător neidentificat: ”Acesta este un OZN autentic” VIDEO

Oamenii de știință din Statele Unite au analizat un eveniment neobișnuit petrecut deasupra munților Anzi din Chile, unde un obiect zburător neidentificat a fost observat și fotografiat. Experții au afirmat că în imagine apare ”un OZN autentic”, iar dovezile sunt clare.

Un OZN uriaș fotografiat deasupra statului Chile în 2010 a fost descris ca fiind cu adevărat un obiect neidentificat, de către vânătorii de extratereștri. O nouă analiză a „obiectului în formă de farfurie zburătoare” de aproximativ 60 de metri observat arată un fapt adevărat, potrivit Daily Mail.

Centrul Național de Raportare a Aviației asupra Fenomenelor Anomale (NARCAP) a investigat fenomenul în același an, dar oamenii de știință redeschid cazul ca parte a unui nou documentar de la History Channel care încearcă să demonstreze sau să dezmintă fenomene ciudate.

Un expert în fizică de la Universitatea din Albany a spus: „Acest obiect este cu adevărat neidentificat, deci este un OZN autentic”.

Imaginea a fost făcută în timpul zilei într-o duminică, care arată soarele strălucind printre nori albi și o bandă de nori roșiatici la stânga, înglobând un obiect portocaliu „solid” strălucitor cu „detalii interesante ale suprafeței”, potrivit raportului NARCAP.

Povestea imaginii datează din 14 februarie 2010, când un cuplu și fiica lor de un an și-au petrecut ziua la lacul de acumulare El Yeso. Mama a făcut 16 fotografii cu valea și cerul uimitoare de deasupra, iar la întoarcerea acasă, a observat norii roșiatici cu obiectul neidentificat.

Guvernul chilian a împărtășit fotografia cu NARCAP, un organism al profesioniștilor din aviație care investighează OZN-urile și siguranța aviației. Ted Roe, șeful organizației, a efectuat o analiză îndelungată a imaginii, publicând un raport de 23 de pagini pe 2 iulie 2010.

Roe a fost prezentat în „The Proof is Out There”, emisiunea de pe canalul de televiziune History, unde a spus: „Acest studiu rezolvă că aceasta este de fapt o anomalie externă. „Nu pare să fie introdus în fotografie, așa că am rămas cu un fenomen aerian neidentificat”. Cazul, însă, s-a răcit după ce raportul a fost lansat în liniște în iulie.

Evenimentul neobișnuit observat în Chile a fost prezentat în emisiunea „The Proof is Out There” de la The History Channel, unde experții au stabilit că niciun efect al camerei foto nu este asociat cu un „blob” și au concluzionat că obiectul este „un OZN autentic” - spunând „ne apropiem de adevăr.

Tony Harris, gazda emisiunii de la History TV, a declarat: „Cred că multe dintre aceste cazuri pot fi explicate, dar frumusețea emisiunii este că, făcând treaba, eliminăm non-sensul.

Ne apropiem. Prin analiza prin care aruncăm o privire asupra unor lucruri precum OZN-ul din munții Anzi, experții să-l examineze și să ajungă la concluzia că nu îl pot identifica este un un moment extraordinar”.

„Cred că este un pas mai aproape. Dacă nu ne putem identifica cu echipajul pe care îl avem la bord, profesori de la universități apreciate și fizicieni teoreticieni, cred că asta înseamnă că ne apropiem de ceva”.

Raportul afirmă că o parte a OZN-ului pare să fie obstrucționată de norii cirrus sau cirrocumulus, ceea ce face dificilă evaluarea dimensiunii reale a OZN-ului. Cu toate acestea, NARCAP consideră că obiectul s-ar putea întinde pe mai mult de 60 de metri lungime.

