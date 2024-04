Care sunt cele mai vechi obiecte pe care le dețin românii. "Casa părintească construită de bunici în 1915"/ "O pereche de pantaloni din 1969"

În timp ce unii fac eforturi să păstreze în locuințe doar strictul necesar, alții se atașează de diferite obiecte și le păstrează zeci de ani.

Este tema de discuție deschisă de un român în mediul online, dornic să afle care sunt cele mai vechi obiecte deținute.

"Care-i cel mai longeviv obiect din viața ta, ce anume ai încă în posesie de prea mulți ani așa încât să-ți ateste calitatea de om care apreciază și deține, având grijă de cele din jur?", a întrebat acestea pe grupul Orășeni la țară.

"Eram în clasa a VIII a și am luat-o suvenir de pe Transfăgărășan"

Postarea a strâns peste 100 de comentarii. Obiectele menționate în răspunsuri variază de la mașini și case, până la pantaloni sau scrisori. Cele mai multe sunt moștenite de cei care le dețin.

"Am foarte multe lucruri adunate și păstrate cu sfințenie de la bunicii mei, care au plecat de peste 20 de ani la cele veșnice (au fost născuți în 1910, respectiv 1916) bunici pe care i-am idolatrizat, dar cele mai importante sunt pozele și scrisorile adunate în cei peste 70 de ani de căsătorie ai lor!".

"O vază!Acum când am făcut curățenia de Paște i-am făcut câteva poze, o întrețin cu drag, este superbă, din lut, cu culori vii și acum, eram în clasa a VIII a și am luat-o suvenir de pe Transfăgărășan, o păstrez că am fost cea mai fericită când dirigintele a organizat așa excursie pe Transfăgărășan la Bâlea Lac".

"Costum popular original, oltenesc, aproximativ 65 ani"

"Când eram copil, acum 40 de ani și locuiam la bunici la țară, printre lenjeriile și țesăturile de bune ale bunicii se află și o etamină cusută cu mătase chinezească de bunica bunicii mele, care nu mă lăsa să pun mâna pe ea că o să mi-o dea mie ca zestre. Asta se întâmplă acum 40 de ani când eu aveam vreo 5 ani. În 2011 după ce s-a prăpădit bunica, am adus etamina la București și am făcut o pernă de decor și au început să se deterioreze firele de mătase, așa că am desfăcut-o repede și am înrămat-o cu geam de protecție... ca bietul tablou de 200 de ani era să își găsească sfârșitul la mine! Bunica spunea că în mătase chinezească de pe vremuri, culorile erau vii. Sunt vii și acum! La fel e și bunica mea în sufletul meu!"

"Scrisorile tatălui meu din anul 1977 martie. Eram în București și după cutremur nimic nu funcționa, îmi scria scrisori dacă sunt bine și insista să-i răspund. Dragii mei părinți, chiar zilele trecute citeam scrisorile și aflăm câte sacrificii făceau pentru a mă întreține."

"Scrisorile din corespondența cu soțul meu înainte de căsătorie, anii '80".

"Casa părintească structura lemn stejar, pereți paiantă, construită de bunici aprox 1915"

Unii menționează case vechi de 100 de ani pe care le-au moștenit și le întrețin.

"Casa părintească structura lemn stejar, pereți paiantă, construită de bunici aprox 1915. Renovată de tatăl meu în 1970, înlocuit de mine acoperișul. În pod am găsit 2 fiare de călcat cu jar (nu am poze), valuri de preșuri țesute de bunica la război, lada de zestre a bunicii și alte câteva obiecte vechi pe care le voi recondiționa. Caut un arhitect sau inginer constructor priceput și cu experiență să mă ajute cu unele modificări la casă."

"Cerceii pe care mi i-a dăruit soțul meu de ziua mea când am împlinit 19 ani, pe care i-am purtat mereu și pe care îi port și acum, la 45 ani".

"Multe, 2 mașini de tocat carne și nu renunț la ele, 1 de nuca și una de mac!

Super mega mașina de cârnaț din inox făcută după placul soțului! Mai sunt și alte obiecte folositoare vechi!"

"O rugăciune transcrisă de bunicul, de peste 30 de ani"

"O pereche de pantaloni elastici din 1969 și pe care o port și acum."

"Am un cuțit de vreo 14 ani pe care îl folosesc în cele mai multe chestii de făcut în bucătărie, fac criză dacă lipsește nu pot tăia sau curăța fără el nimic."

"O lampă de gaz care a supraviețuit celui de al doilea război mondial... practic, m-am născut cu ea în casă!"

"O rugăciune transcrisă de bunicul, de peste 30 de ani."

"Șampania care am primit-o cadou de botez de la prieteni de familie al părinților, are 34 de ani. Scrie Alba Iulia pe ea. Pe mine mă cheamă Bianca (Alba în limba italiană) și pe fiica mea o cheamă Iulia. După ce i-am pus numele la fată mi-am dat seama că se potrivește cu șampania. Alba Iulia".

"Teza de licență în Teologie susținută de bunicul soțului meu în 1935. Soțul meu are vârsta de 66 de ani."

"Un polonic de inox de 40 de ani. A fost al soacrei mele."