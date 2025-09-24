"Trebuie să ştim exact cine îşi face treaba". Ministrul Sănătăţii, avertisment și obligații pentru managerii de spitale de la 1 octombrie

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 20:36
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete - Foto Hepta

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi obligați să publice periodic, pe site-urile unităților medicale, date clare despre activitatea acestora, de la indicatori de calitate, inclusiv rata infecțiilor asociate asistenței medicale, la date financiare și informații privind utilizarea serviciilor.

”Indicatorii de performanță nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și a fiecărui șef de secție. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu”, susține Rogobete.

”Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate față de pacienți, față de personalul medical și față de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată. Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online. Managerii de spitale publice au obligația de a publica periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc”, a afirmat Alexandru Rogobete, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că măsura este stabilită prin ordin al ministrului Sănătății și stabilește o schimbare majoră în modul în care spitalele publice își raportează activitatea, astfel încât transparența nu mai este opțională, ci o regulă obligatorie.

”Managerii trebuie să facă cunoscute informațiile despre activitatea medicală, economică și administrativă a spitalelor, inclusiv indicatori de performanță pentru ei și pentru șefii de secție. În mod regulat, vor fi afișate numărul de transferuri către alte unități și serviciile oferite pe fiecare specialitate”, a arătat ministrul Sănătății.

Astfel, vor fi făcute publice date care se referă la indicatori de calitate: rata infecțiilor asociate asistenței medicale, procentul de reinternări la 48 de ore după externare, procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital în primele 72 de ore, gradul de satisfacție al pacienților, dar și date financiare: venituri totale ale spitalului, venituri realizate în baza contractului cu CNAS, venituri de la bugetul de stat, venituri din proiecte cu finanțare nerambursabilă, venituri din servicii medicale acordate contra cost, cheltuieli totale, cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente, cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți, date de utilizare a serviciilor: numărul de spitalizări continue, numărul de spitalizări de zi, durata medie de spitalizare, rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital, indicele de complexitate a cazurilor (ICM), numărul de consultații efectuate în ambulatoriul integrat, meniul zilnic, detaliat pe regimuri.

