Ministerul Finanțelor are în plan lansarea unor obligațiuni Samurai, care finanțează zona economiei verzi. Ce spune ministrul Alexandru Nazare

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 13:02
140 citiri
Ministerul Finanțelor are în plan lansarea unor obligațiuni Samurai, care finanțează zona economiei verzi. Ce spune ministrul Alexandru Nazare
Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe - FOTO: Facebook Alexandru Nazare

România are o sumă emisă de aproape 10,8 miliarde de lei pe obligațiuni verzi, alocate pe o zonă diversificată de proiecte, în plan pentru perioada următoare fiind o emisiune de obligațiuni Samurai, care să finanțeze tot această zonă a economiei verzi, a afirmat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui eveniment de specialitate.

'Din punctul nostru de vedere, al Ministerului de Finanțe, în ceea ce privește economia verde putem menționa cadrul obligațiunilor verzi pe care Ministerul de Finanțe le-a emis atât în 2024, cât și în cursul anului 2025. Practic, avem pe obligațiuni verzi o sumă emisă de aproape 10,8 miliarde de lei care a fost alocată pe o zonă diversificată de proiecte. Vorbim aici de transport nepoluant, de gestionarea apei uzate, de adaptarea la schimbări climatice și așa mai departe, proiecte pe care vrem să le continuăm. Mai avem în plan o emisiune de obligațiuni Samurai în următoarea perioadă, care să finanțeze tot această zonă a economiei verzi. Și mai mult decât atât, bineînțeles, avem discuțiile cu instituțiile financiare internaționale, unde pe fiecare palier de discuție, fie că e vorba de BERD, de BEI, avem un palier important care se referă la economie verde. (...) Am adus în prim plan din nou parteneriatele public-private pentru că trebuie să fim conștienți că spațiul fiscal, atât în 2025, cât și în anii următori, nu va mai fi la fel de generos. De aceea, trebuie să folosim toate posibilitățile de a crește nivelul de investiții prin astfel de proiecte', a menționat Alexandru Nazare, la CES ESG Conference 2025.

În opinia sa, România are nevoie de asistență tehnică în ceea ce privește dezvoltarea formei de parteneriat public-privat.

'În discuțiile pe care le-am purtat la Washington cu Departamentul de Comerț am reușit să obținem sprijinul CLDP-ului american (Programul pentru Dezvoltarea Dreptului Comercial, n.r.) atât pentru atragerea de investiții, cât și pentru dezvoltarea acestei forme de parteneriat public-privat, unde România nu a progresat în ultimii ani în raport cu alte țări din regiune. Avem nevoie de asistență tehnică', a adăugat ministrul.

El a subliniat că partenerii americani s-au oferit să ne sprijine în acest sens.

'Vom avea în următoarele luni de zile specialiști ai Departamentului de Comerț sau cooptați de acesta cu care să discutăm atât despre cadrul legislativ care este în vigoare, cât și despre dezvoltarea unui portofoliu de proiecte de care avem foarte mare nevoie', a adăugat Nazare.

Reprezentanți ai autorităților publice centrale, experți și lideri din business participă joi la o dezbatere dedicată sustenabilității, economiei circulare și impactului conceptului de ESG (Environmental, Social, Governance) asupra mediului de afaceri și comunității.

Inflația în România continuă să crească îngrijorător. BNR avertizează că un nou maxim ar putea fi atins în septembrie, ceea ce va duce la o nouă majorare a prețurilor
Inflația în România continuă să crească îngrijorător. BNR avertizează că un nou maxim ar putea fi atins în septembrie, ceea ce va duce la o nouă majorare a prețurilor
Inflația din România a urcat la 9,9% în august, una dintre cele mai mari din UE, în timp ce zona euro a rămas la 2%. Creșterile de prețuri la mărfurile nealimentare și servicii au împins...
Două mașini zburătoare s-au prăbușit la un show aerian. Entuziasmul pentru „taxiurile aeriene” primește o lovitură dură VIDEO
Două mașini zburătoare s-au prăbușit la un show aerian. Entuziasmul pentru „taxiurile aeriene” primește o lovitură dură VIDEO
Un incident a avut loc în timpul repetițiilor pentru Changchun Air Show, în nord-estul Chinei, unde două mașini zburătoare Xpeng AeroHT s-au ciocnit în aer. Filmările distribuite pe...
#obligatiuni stat Romania, #Ministerul Finantelor, #economie verde , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Bebelus din Iasi, mort dupa ce s-a lovit la cap intr-o masina. De ce au fost parintii condamnati la inchisoare
a1.ro
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu ca mama ei a pozat in Playboy: "Avea 2 ani". Reactia surprinzatoare a micutei
ObservatorNews.ro
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decat la producator. E pastrat in bazine ingropate in pamant

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Inflația în România continuă să crească îngrijorător. BNR avertizează că un nou maxim ar putea fi atins în septembrie, ceea ce va duce la o nouă majorare a prețurilor
  2. Ministerul Finanțelor are în plan lansarea unor obligațiuni Samurai, care finanțează zona economiei verzi. Ce spune ministrul Alexandru Nazare
  3. Două mașini zburătoare s-au prăbușit la un show aerian. Entuziasmul pentru „taxiurile aeriene” primește o lovitură dură VIDEO
  4. Noul experiment bizar din China le cere persoanelor să urmărească o reclamă dacă vor hârtie igienică
  5. Alex Skouras (Alesonor) la The Real Estate Event: Au fost schimbări uriașe privind infrastructura în România, în ultimii 20 de ani. Schimbările continuă și vor influența piața
  6. Fed taie dobânzile – TradeVille
  7. A fost dezvăluit numele misteriosului cumpărător al blocului Scala, din București. Este o cunoscută femeie de afaceri din România
  8. Marile oportunități ale turismului românesc. Două obiective insuficient promovate. Câți vizitatori ar putea atrage țara noastră, anual: „Suntem codași”
  9. Trump alungă investitorii din SUA: Business-ul se mută la 11.000 de km, valoarea urcă la colosala sumă de 19 trilioane de dolari
  10. Xiaomi 17 Pro vine cu surprize majore: ecran secundar Magic Back și baterie uriașă de 6300 mAh