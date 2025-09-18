Ministerul Finanțelor are în plan lansarea unor obligațiuni Samurai, care finanțează zona economiei verzi. Ce spune ministrul Alexandru Nazare

România are o sumă emisă de aproape 10,8 miliarde de lei pe obligațiuni verzi, alocate pe o zonă diversificată de proiecte, în plan pentru perioada următoare fiind o emisiune de obligațiuni Samurai, care să finanțeze tot această zonă a economiei verzi, a afirmat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui eveniment de specialitate.

'Din punctul nostru de vedere, al Ministerului de Finanțe, în ceea ce privește economia verde putem menționa cadrul obligațiunilor verzi pe care Ministerul de Finanțe le-a emis atât în 2024, cât și în cursul anului 2025. Practic, avem pe obligațiuni verzi o sumă emisă de aproape 10,8 miliarde de lei care a fost alocată pe o zonă diversificată de proiecte. Vorbim aici de transport nepoluant, de gestionarea apei uzate, de adaptarea la schimbări climatice și așa mai departe, proiecte pe care vrem să le continuăm. Mai avem în plan o emisiune de obligațiuni Samurai în următoarea perioadă, care să finanțeze tot această zonă a economiei verzi. Și mai mult decât atât, bineînțeles, avem discuțiile cu instituțiile financiare internaționale, unde pe fiecare palier de discuție, fie că e vorba de BERD, de BEI, avem un palier important care se referă la economie verde. (...) Am adus în prim plan din nou parteneriatele public-private pentru că trebuie să fim conștienți că spațiul fiscal, atât în 2025, cât și în anii următori, nu va mai fi la fel de generos. De aceea, trebuie să folosim toate posibilitățile de a crește nivelul de investiții prin astfel de proiecte', a menționat Alexandru Nazare, la CES ESG Conference 2025.

Ads

În opinia sa, România are nevoie de asistență tehnică în ceea ce privește dezvoltarea formei de parteneriat public-privat.

'În discuțiile pe care le-am purtat la Washington cu Departamentul de Comerț am reușit să obținem sprijinul CLDP-ului american (Programul pentru Dezvoltarea Dreptului Comercial, n.r.) atât pentru atragerea de investiții, cât și pentru dezvoltarea acestei forme de parteneriat public-privat, unde România nu a progresat în ultimii ani în raport cu alte țări din regiune. Avem nevoie de asistență tehnică', a adăugat ministrul.

El a subliniat că partenerii americani s-au oferit să ne sprijine în acest sens.

'Vom avea în următoarele luni de zile specialiști ai Departamentului de Comerț sau cooptați de acesta cu care să discutăm atât despre cadrul legislativ care este în vigoare, cât și despre dezvoltarea unui portofoliu de proiecte de care avem foarte mare nevoie', a adăugat Nazare.

Reprezentanți ai autorităților publice centrale, experți și lideri din business participă joi la o dezbatere dedicată sustenabilității, economiei circulare și impactului conceptului de ESG (Environmental, Social, Governance) asupra mediului de afaceri și comunității.

Ads