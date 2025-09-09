Câți bani au câștigat românii din titluri de stat Fidelis și Tezaur în 2025. EXEMPLU DE CALCUL

Ministerul Finanțelor a lansat luni, 8 septembrie, cea de-a noua ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an, prin care românii pot investi în titlurile cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%, veniturile obținute fiind neimpozabile. În 2025, atât în cazul Tezaur, cât și al obligațiunilor Fidelis, listate la Bursa de Valori București (BVB), valoarea dobânzilor a crescut anul acesta cu aproape un punct procentual, până la maximul de 7,9%, în condițiile în care, în perioada pre-pandemică, procentul nu sărea de 4%. Astfel, pe de o parte, în funcție de pachetele achiziționate, românii care s-au înscris în cursa de atragere de fonduri lansată de Ministerul Finanțelor, și-au crescut și mai mult perspectivele de profit în 2025.

Pe de altă parte însă, creșterea costurilor de împrumut ale țării nu face decât să funcționeze ca un barometru ușor de citit al primei de risc suportate de Statul Român în condițiile unei economii din ce în ce mai fragile și cu șanse mici să se redreseze substanțial în perioada următoare, în pofida eforturilor depuse de Executiv.

Cum au evoluat dobânzile la Fidelis și Tezaur în 2025

Statul român a atras în perioada ianuarie–februarie (9 decembrie 2024 – 9 ianuarie 2025) suma de 2,125 miliarde de lei, la o dobândă medie de 7,08 %, prin programul TEZAUR. În ediția din februarie, a fost încasat mai bine de dublul ediției precedente, și anume 4,92 miliarde de lei, la o dobândă la rândul ei majorată, de 7,43 %, urmată de o nouă majorare în martie la 7,5%.

După o depreciere a dobânzilor în lunile aprilie, mai și iunie, luna iulie a venit cu maturități de 1, 3, 5 ani la dobânzi de 7%, 7,50 %, respectiv 7,90%. În august, dobânda medie s-a echilibrat la 7,47%, urmând ca, așa cum am amintit mai sus, sesiunea curentă să propună dobânzi la 1, 3, 5 ani: 6,90%, 7,50%, 7,85%.

În cazul programului Fidelis, care oferă opțiuni în lei și euro, cu maturități mai extinse și dobânzi competitive, în special pentru donatorii de sânge (până la 8,20%), au avut loc două emisiuni, una în martie, cu dobânzi de până la 7,80 % în lei și 6 % în euro, și în septembrie, astfel: în lei, 2 ani standard 7,20%, donatori sânge 8,20%, 4 ani 7,60%, 6 ani 7,90%; în euro, 2 ani 3,10%, donatori 4,10%, 5 ani 5,25%, 10 ani 6,50%.

EXEMPLU DE CALCUL

În condițiile în care emisiunea TEZAUR de ianuarie 2025 a oferit o dobândă anuală de 7,08% (fixă, neimpozabilă), iar titlurile de stat pentru populație sunt scutite de impozit pe dobândă și CASS, calculul făcut de Ziare.com pentru a ilustra randamentele provenite din cumpărarea de titluri de stat se referă, practic, la suma netă încasată.

Astfel, dacă un investitor a cumpărat 1.000 lei în această emisiune, cu maturitate la 1 an, la o dobândă anuală de 7,08%, la data scadentă din ianuarie 2026, acesta primește înapoi capitalul de 1.000 lei + 70,8 lei dobândă netă = 1.070,8 lei în total.

Dacă același investitor ar fi prins emisiunea din iulie 2025 (dobândă 7,50% la 1 an), randamentul ar fi fost de 1.000 de lei × 7,50% = 75 lei, iar dacă ar fi mers pe emisiunea de 5 ani cu dobândă de 7,90% (iulie 2025), atunci în fiecare an ar încasa 79 lei, la final ar recuperând și capitalul. Pe 5 ani, fără reinvestire, ar încasa 395 lei doar din dobânzi.

Practic, diferența de câteva zecimi de punct procentual în dobândă (de la 7,08% la 7,50% și apoi la 7,90%) contează puțin pe o sumă mică și un singur an, dar pe sume mari și pe maturități lungi se adună diferențe vizibile. Totodată, merită reamintit că avantajul titlurilor de stat rămâne faptul că dobânda e netă, fără impozite, deci chiar și la 7% echivalează cu un depozit bancar de aproape 8,5% brut.

În cazul Fidelis, dobânzile sunt fixe, iar plata este anuală (cupon anual), iar la scadență investitorii primesc și principalul.

De exemplu, în sesiunea din septembrie 2025 a avut pentru lei, 2 ani – 7,20% (standard), respectiv 8,20% (pentru donatori de sânge). În aceste condiții, o investiție de 1.000 de lei ar aduce investitorului o dobândă anuală brută de 72 de lei. După doi ani, astfel, suma în plus încasată față de principal va fi de 129,6 lei.

Pentru donatorii de sânge, aceleași condiții de subscriere, la o dobândă de 8,20% pe ani ar aduce acestora înapoi un profit net de 147,6 lei. Titlurile Fidelis au, totodată, avantajul lichidității, în sensul în care investitorii pot vinde titlurile pe bursă înainte de scadență, dacă există cerere.

Ce înseamnă pentru economie dobânzi ridicate la titlurile de stat

Românii care au cumpărat titluri de stat în 2025 au câștigat bani prin dobânzi mai mari decât în anii trecuți, cu toate că diferența față de primele luni ale anului a fost, în termeni practici, zeci de lei la 1.000 investiți, respectiv sute de lei la 10.000 investiți. Așadar, chiar dacă nu vorbim de câștiguri spectaculoase, este totuși vorba de randamente reale și sigure, net superioare depozitelor bancare. Mai mult, pe fondul majorărilor ratelor de dobândă de anul acesta, cei care au subscris mai târziu, când presiunea bugetară a împins dobânzile în sus, au prins randamente mai bune.

Acesta este însă tocmai contextul de culise al acestor câștiguri. Dobânzile la titlurile de stat pentru populație sunt un indicator mai clar al „sănătății” economiei unei țări decât fluctuațiile pieței interbancare sau ale obligațiunilor de pe piața secundară, deoarece, cu cât costul împrumutării de capital de la populație crește, cu atât se poate observa cât de mult e dispus Ministerul Finanțelor să plătească pentru a atrage cât mai mulți bani rapid de la micii investitori, dar și cât de mult are nevoie de acești bani în raport cu alte surse mai „greoaie”, cum ar fi piețele externe, bănci mari sau fonduri europene. Practic, scumpirea dobânzilor la titlurile de stat, pe cât de avantajos sună pentru micii investitori, arată de fapt nevoia repetată de finanțare din ce în ce mai scumpă pentru acoperirea deficitului bugetar. În 2025, chiar și în lunile în care s-au întrezărit puncte de relaxare a dobânzilor la titlurile de stat Tezaur, de exemplu, acestea sunt cu mult peste nivelul normal de până în anul 2020, când gravitau în jurul marjelor de 3–4 %.

Astfel, în condițiile în care titlurile Fidelis și Tezaur au fost emise în jur de 6–7% (în lei) și 4–5% (în euro) la diferite scadențe, trebuie să ținem cont de faptul că mesajul implicit al pieței este că Statul nu se poate finanța mai ieftin, pentru că investitorii cer compensație pentru risc cauzat de un deficit care se așteaptă a se situa anul acesta în jur de 7–8% din PIB și pentru o rată a inflației în urcare spre 8–9%.

