Obiceiul zilnic despre care medicii spun că te face, pe ascuns, să te simți obosit a doua zi

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 19:00
Obiceiul zilnic despre care medicii spun că te face, pe ascuns, să te simți obosit a doua zi
Bărbat care se simte obosit

Dacă te trezești că oftezi la birou pe la prânz sau apeși butonul de amânare a alarmei mai des decât ai vrea să recunoști, probabil te întrebi dacă există modalități de a-ți îmbunătăți nivelul de energie.

Potrivit medicilor, a fi o persoană mai energică are mai puțin de-a face cu ceea ce mănânci sau bei și mai mult cu anumite obiceiuri de care trebuie să scapi. Iată principalele moduri în care îți consumi energia — și ce să faci în schimb.

Cel mai prost obicei pentru nivelul de energie

Cel mai nociv obicei pentru nivelul de energie te-ar putea surprinde. Potrivit dr. Mary Valvano, medic la BetterNowMD, acesta este să mănânci cea mai bogată masă la sfârșitul zilei.

„Zicala ”mănâncă micul dejun ca un rege, prânzul ca un prinț și cina ca un sărac” are, de fapt, o bază biologică”, a spus ea. „Celulele din corpul nostru metabolizează mâncarea diferit în funcție de momentul zilei. A mânca aceeași masă la ora 8 dimineața versus la ora 6 seara poate influența modul în care corpul o folosește pentru energie.”

Ea a explicat că a mânca târziu — mai ales foarte târziu noaptea — poate „afecta nivelul glicemiei și capacitatea organismului de a obține energie optimă din mesele de a doua zi.”

Dacă mănânci mai mult la începutul zilei și mai puțin spre final, vei observa probabil că ai mai multă energie de-a lungul zilei. Sună ca o soluție simplă, nu?

O mare parte din motivul pentru care mesele copioase de seară sunt problematice ține de faptul că îți perturbă somnul.

Conform dr. Valvano, mesele târzii afectează ritmul circadian natural al corpului, ceea ce face mai dificil să te odihnești bine.

Iar dr. Ruvini Wijetilaka, medic internist certificat la Parsley Health, spune că lipsa somnului — în special a somnului profund — îți epuizează inevitabil energia.

Așadar, dacă ai obiceiul să mănânci o cină bogată și să nu dormi cele 7–9 ore recomandate pe noapte (ceea ce mulți adulți nu reușesc), acesta este un obicei pe care trebuie să-l schimbi imediat.

Alte obiceiuri care nu sunt deloc benefice

Dacă bei băuturi energizante, acestea probabil îți consumă energia, spun experții. Studiile arată că băuturile energizante pot dăuna inimii și creierului, pot provoca inflamații, crește tensiunea arterială și multe altele.

Totuși, alte băuturi cu cofeină pot fi benefice. „Consumarea cofeinei din surse precum ceaiul — în special ceaiul verde sau fermentat — poate ajuta la îmbunătățirea nivelului de energie prin susținerea mitocondriilor, responsabile de producerea energiei în celule”, a explicat Valvano.

Un stil de viață sedentar și o dietă bogată în zahăr și alimente procesate contribuie, de asemenea, la niveluri scăzute de energie.

Exercițiile fizice regulate pot ajuta la creșterea energiei prin îmbunătățirea fluxului sanguin și a oxigenării creierului și mușchilor”, a spus dr. Danielle Kelvas, medic din Chattanooga, Tennessee.

„Țintește cel puțin 30 de minute de exercițiu de intensitate moderată zilnic, cum ar fi mersul alert, ciclismul sau înotul.”

În ceea ce privește alimentația, „o dietă bogată în alimente integrale, neprocesate, poate oferi o energie constantă pe parcursul zilei”, a adăugat Kelvas.

„Concentrează-te pe consumul unei varietăți de fructe, legume, cereale integrale și proteine slabe. Evită excesul de zahăr și alimente procesate, care pot provoca scăderi bruște de energie.”

În final, stresul cronic este o cauză majoră a scăderii nivelului de energie, deoarece oboseala este un efect secundar bine cunoscut al stresului și epuizării emoționale.

„Practică tehnici de gestionare a stresului, precum meditația, respirația profundă sau yoga, pentru a reduce stresul și a-ți îmbunătăți nivelul de energie,” a sugerat Kelvas.

O ușoară oboseală ocazională nu este, de obicei, un motiv de îngrijorare și poate fi corectată prin câteva ajustări simple, însă dacă starea de oboseală persistă mai mult de una-două săptămâni, ar trebui să consulți un medic, potrivit Harvard Health. Acest lucru este cu atât mai important dacă ai și alte simptome, precum febră, pierderea apetitului sau dificultăți de respirație.

„Nivelurile scăzute de energie pot fi asociate cu diverse afecțiuni medicale, precum infecții, hipotiroidism, hipertiroidism sau tulburări de somn,” a spus Kelvas pentru huffpost.com.

„Factori de stil de viață precum lipsa activității fizice, alimentația necorespunzătoare și stresul pot contribui, de asemenea, la energie scăzută. Dacă te confrunți cu o oboseală persistentă, este o idee bună să vorbești cu un medic.”

Ep. 147 - România intră în război???

