România calcă pe urmele Poloniei și cumpără zeci de obuziere K9 din Coreea de Sud. De ce achiziționează cele două țări aceleași sisteme de arme

România cumpără zeci de obuziere din Coreea de Sud, la fel ca Polonia.

Este vorba despre 90 de buziere autopropulsate K9 de fabricaţie sud-coreeană.

„România va călca pe urmele Poloniei cumpărând 90 de obuziere autopropulsate K9 din Coreea de Sud.

54 vor fi livrate în primul lot.

Polonia cumpără 672 de obuziere K9.

Polonia și România cumpără adesea aceleași sisteme de arme. Interoperabilitatea este cheia”, arată publicația Visegrad 24.

BREAKING:

Romania will follow in Poland’s footsteps by buying 90 K9 self-propelled howitzers from South Korea.

54 will be delivered in the first batch.

Poland is buying 672 K9 howitzers.

Poland and Romania often buy the same weapon systems. Interoperability is key!

🇷🇴🇵🇱🇰🇷 pic.twitter.com/AjOnjIUltk