Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 23:06
415 citiri
Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"
Volodimir Zelenski Foto: X/@ZelenskyyUa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns miercuri, 10 septembrie, "lipsa de acțiune" a liderilor occidentali în urma interceptării de către Polonia a unor presupuse drone rusești care au intrat în spațiul său aerian, relatează AFP.

„Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar până acum a existat o lipsă de acțiune. Rușii testează limitele a ceea ce este posibil. Ei testează reacția. Ei înregistrează modul în care acționează forțele armate ale țărilor NATO”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic.

Zelenski a afirmat că apariția acestor drone pe teritoriul polonez a fost o 'manevră calculată a Rusiei' pentru a 'testa limitele posibilului' și 'răspunsul' țărilor NATO.

Liderul ucrainean a indicat, de asemenea, că a discutat telefonic miercuri cu premierul polonez Donald Tusk și cu premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

El a spus că s-a oferit să împărtășească experiența Ucrainei în combaterea dronelor.

Cel puțin 19 drone armate rusești au pătruns în spațiul aerian polonez miercuri dimineața devreme, determinând armata poloneză, precum și alte aeronave și sisteme de apărare aeriană ale unor aliați precum Țările de Jos, Germania și Italia, să respingă intruziunea sub coordonarea Comandamentului aerian al NATO.

Guvernul polonez a calificat incidentul drept 'un act de agresiune', în timp ce Rusia a negat 'orice intenție de a ataca Polonia' și și-a exprimat disponibilitatea de a deschide consultări cu această țară.

Rusia încalcă spațiul NATO
Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"
Ieri, 23:06 - Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns miercuri, 10 septembrie, "lipsa de acțiune" a liderilor occidentali în urma interceptării de către Polonia a unor presupuse drone rusești...
Nicușor Dan crede în răspunsul rapid al NATO în cazul în care România ar păți ca Polonia. "Nu e niciun motiv de îngrijorare"
Ieri, 21:56 - Nicușor Dan crede în răspunsul rapid al NATO în cazul în care România ar păți ca Polonia. "Nu e niciun motiv de îngrijorare"
Președintele Nicușor Dan a vorbit miercuri seară, 10 septembrie, despre legea care permite doborârea dronelor care intră în spațiul aerian românesc, șeful statului explicând că faptul...
George Simion aruncă vina pe Kiev pentru dronele rusești care au invadat spațiul aerian polonez. "Înarmarea Ucrainei va duce la mai multe atacuri" VIDEO
Ieri, 19:51 - George Simion aruncă vina pe Kiev pentru dronele rusești care au invadat spațiul aerian polonez. "Înarmarea Ucrainei va duce la mai multe atacuri" VIDEO
Liderul AUR, George Simion, a reacționat miercuri seară, 10 septembrie, la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, cu drone. Simion, care l-a susținut în alegeri pe noul...
Prima reacție a lui Trump după ce Rusia a invadat cu drone spațiul aerian polonez. "Hai că începe!"
Ieri, 19:14 - Prima reacție a lui Trump după ce Rusia a invadat cu drone spațiul aerian polonez. "Hai că începe!"
Președintele american Donald Trump a reacționat miercuri seară, 10 septembrie, după ce Rusia a invadat cu drone spațiul aerian al Poloniei. Trump a postat pe rețeaua Truth Social un mesaj...
Polonezii au găsit în curțile lor resturi ale rachetelor folosite la doborârea dronelor rusești. "Ca să fie clar, acesta nu este un motiv de sărbătoare"
Ieri, 17:54 - Polonezii au găsit în curțile lor resturi ale rachetelor folosite la doborârea dronelor rusești. "Ca să fie clar, acesta nu este un motiv de sărbătoare"
Armata poloneză a doborât, în cursul nopții de marți spre miercuri, 10 septembrie, mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei....
Armata rusă anunță că nu are intenția de a lovi Polonia. „Suntem pregătiţi să avem consultări pe această temă”
Ieri, 17:30 - Armata rusă anunță că nu are intenția de a lovi Polonia. „Suntem pregătiţi să avem consultări pe această temă”
Armata rusă a dat asigurări miercuri, 10 septembrie, că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a...
Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"
Ieri, 16:11 - Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat miercuri, 10 septembrie, într-un comunicat oficial, postat și pe X, că Washingtonul este pregătit să apere "fiecare centimetru...
Andrei Caramitru cere acțiuni decisive după doborârea unor drone rusești în Polonia. „Podul Kerch e ținta clară, plus ce e în Crimeea. Posibil și Transnistria” FOTO
Ieri, 15:22 - Andrei Caramitru cere acțiuni decisive după doborârea unor drone rusești în Polonia. „Podul Kerch e ținta clară, plus ce e în Crimeea. Posibil și Transnistria” FOTO
Analistul economic Andrei Caramitru spune miercuri, 10 septembrie, că Rusia va merge până la capăt să destabilizeze Europa. Afirmația lui Caramitru vine după ce mai multe drone rusești...
De câte ori a fost invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, activat de Polonia după atacul cu drone rusești. România, printre țările care au apelat la acest articol
Ieri, 15:02 - De câte ori a fost invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, activat de Polonia după atacul cu drone rusești. România, printre țările care au apelat la acest articol
Polonia invocă Articolul 4 din Tratatul NATO după 19 intruziuni în spațiul său aerian, marcând o mobilizare rapidă a Alianței pentru consultări și sprijin defensiv. Premierul Donald Tusk...
Nicușor Dan anunță că România va acționa la fel ca Polonia, dacă va fi cazul: „Procedurile sunt pregătite. Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”
Ieri, 14:40 - Nicușor Dan anunță că România va acționa la fel ca Polonia, dacă va fi cazul: „Procedurile sunt pregătite. Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”
România este pregătită din toate punctele de vedere pentru a acționa prompt, în eventualitatea în care și-n țara noastră s-ar petrece un incident precum cel din Polonia, a transmis...
Reacția Kremlinului după dronele rusești din Polonia. "Conducerea UE și NATO acuză zilnic Rusia de provocări”
Ieri, 14:35 - Reacția Kremlinului după dronele rusești din Polonia. "Conducerea UE și NATO acuză zilnic Rusia de provocări”
Kremlinul evită să comenteze direct asupra incidentului cu dronele din Polonia, delegând responsabilitatea Ministerului Apărării și respinge acuzațiile UE și NATO privind o presupusă...
Șapte epave de drone și părți ale unei rachete au fost găsite până în prezent în Polonia. 12.000 de polițiști caută acum toate resturile
Ieri, 14:18 - Șapte epave de drone și părți ale unei rachete au fost găsite până în prezent în Polonia. 12.000 de polițiști caută acum toate resturile
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost găsite până acum în Polonia după intruziunea din spaţiul aerian din cursul nopţii, a anunţat miercuri, 19...
Premierul Ungariei, după ce mai multe drone rusești au ajuns în Polonia. „Încălcarea integrității teritoriale este inacceptabilă”
Ieri, 14:00 - Premierul Ungariei, după ce mai multe drone rusești au ajuns în Polonia. „Încălcarea integrității teritoriale este inacceptabilă”
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacţionat la incidentul cu dronele din spaţiul aerian polonez făcând o adevărată echilibristică între ceea ce susţine în politica sa externă. Noul...
Replică din Belarus. Oamenii lui Lukașenko susțin că au ajutat Polonia în cazul dronelor rusești
Ieri, 13:58 - Replică din Belarus. Oamenii lui Lukașenko susțin că au ajutat Polonia în cazul dronelor rusești
Reacție neașteptată din partea Belarusului, după ce Polonia a anunțat public faptul că a doborât mai multe drone rusești, care au intrat ilegal în spațiul aerian polonez. Autoritățile...
Cu doborârea dronelor rusești, Polonia a reușit ceea ce AUR nu voia pentru România. ”Asta e ceea ce România nu face”
Ieri, 13:56 - Cu doborârea dronelor rusești, Polonia a reușit ceea ce AUR nu voia pentru România. ”Asta e ceea ce România nu face”
”Coincidența între valorile AUR, ideile AUR și politica rusească ar trebui să le ridice susținătorilor partidului multe semne de întrebare”, declară politologul Cristian Pîrvulescu...
Intrarea dronelor rusești în Rusia ar putea fi un test al Kremlinului pentru a vedea reacția NATO și a SUA
Ieri, 13:35 - Intrarea dronelor rusești în Rusia ar putea fi un test al Kremlinului pentru a vedea reacția NATO și a SUA
Intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ridică semne de întrebare privind intențiile Moscovei și limitele răbdării NATO și a reacției SUA. O analiză Sky News arată că...
Moscova respinge acuzațiile Varșoviei, în prima reacție după doborârea dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
Ieri, 13:16 - Moscova respinge acuzațiile Varșoviei, în prima reacție după doborârea dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
Moscova respinge acuzațiile Varșoviei după ce Polonia a doborât mai multe drone intrate în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. În timp ce premierul Donald Tusk...
Generalul Bălăceanu, tranșant pe tema dronelor rusești doborâte în Polonia: „Dacă a fost un zbor planificat, și nu drone în derivă, atunci e o provocare a Rusiei la adresa NATO”
Ieri, 13:07 - Generalul Bălăceanu, tranșant pe tema dronelor rusești doborâte în Polonia: „Dacă a fost un zbor planificat, și nu drone în derivă, atunci e o provocare a Rusiei la adresa NATO”
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu consideră că, în cazul în care dronele rusești doborâte în spațiul aerian al Poloniei au făcut parte dintr-un „zbor planificat”, și nu au...
#Occident, #Zelenski presedinte Ucraina, #declaratii suficiente, #drone rusesti polonia , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut dupa ce "a bombardat" cu mesaje o femeie casatorita! "Poate e disperat". La 22 de ani, are 14.000.000 $ in cont
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Republica Moldova expulzează un angajat al Ambasadei Belarusului, în contextul anchetei de spionaj care se derulează în mai multe țări europene
  2. Secretele Kremlinului. Cum apare Putin chiar și acolo unde nu este. Birourile identice prin care se creează iluzia că liderul rus poate fi oriunde
  3. Charlie Kirk, susținătorul lui Trump care dezbătea teme politice în campusuri universitare, a fost împușcat mortal la un eveniment. Însuși Donald Trump i-a anunțat decesul VIDEO
  4. Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"
  5. "PNRR este un insucces parțial", recunoaște Nicușor Dan. "O parte din banii ăștia o să-i pierdem"
  6. 35 de medicamente noi incluse de Ministerul Sănătății pe listele de compensate. Pacienții care vor beneficia de tratamente mai ieftine sau gratuite
  7. Tragedie în Caraș-Severin. O femeie a fost atacată și ucisă de câinele familiei
  8. Dispută între Budapesta și Varșovia, după invazia dronelor rusești. Soluția este o pace rapidă în Ucraina, susține Orbán. "Nu, Viktor", răspunde ministrul polonez de Externe
  9. Victor Micula a fost condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI
  10. Ministrul Energiei, discuții cu delegația FMI, despre efectele eliminării plafonării prețurilor. Românii plătesc printre cele mai ridicate facturi din Europa