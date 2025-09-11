Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns miercuri, 10 septembrie, "lipsa de acțiune" a liderilor occidentali în urma interceptării de către Polonia a unor presupuse drone rusești care au intrat în spațiul său aerian, relatează AFP.

„Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar până acum a existat o lipsă de acțiune. Rușii testează limitele a ceea ce este posibil. Ei testează reacția. Ei înregistrează modul în care acționează forțele armate ale țărilor NATO”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic.

Zelenski a afirmat că apariția acestor drone pe teritoriul polonez a fost o 'manevră calculată a Rusiei' pentru a 'testa limitele posibilului' și 'răspunsul' țărilor NATO.

Liderul ucrainean a indicat, de asemenea, că a discutat telefonic miercuri cu premierul polonez Donald Tusk și cu premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

El a spus că s-a oferit să împărtășească experiența Ucrainei în combaterea dronelor.

Cel puțin 19 drone armate rusești au pătruns în spațiul aerian polonez miercuri dimineața devreme, determinând armata poloneză, precum și alte aeronave și sisteme de apărare aeriană ale unor aliați precum Țările de Jos, Germania și Italia, să respingă intruziunea sub coordonarea Comandamentului aerian al NATO.

Guvernul polonez a calificat incidentul drept 'un act de agresiune', în timp ce Rusia a negat 'orice intenție de a ataca Polonia' și și-a exprimat disponibilitatea de a deschide consultări cu această țară.

