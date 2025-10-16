Când ar putea fi acceptată România în OCDE și de ce este atât de important demersul. "Vom avea o guvernare mai bună şi o creştere a ratingului de ţară"

OCDE este formată din țările cu cele mai dezvoltate economii FOTO oecd.org

România se apropie de unul dintre cele mai importante obiective economice și diplomatice din ultimii ani: aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Potrivit lui Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului, țara noastră ar putea deveni membră la începutul sau în cursul anului viitor, în funcție de ritmul reformelor interne.

„Sunt ţări cu economii puternice – 70% din producţia şi comerţul global au loc în reţelele OCDE, precum şi 90% din investiţiile străine directe. Vedem, aşadar, cât de importantă este această organizaţie, care sperăm că va primi România la începutul anului viitor sau în cursul anului viitor, depinde de cum ne mişcăm noi”, a spus Niculescu.

Beneficiile aderării

Oficialul a subliniat că aderarea ar aduce beneficii majore pentru întreaga societate, de la atragerea de investiţii de mai bună calitate până la îmbunătăţirea guvernării.

„OCDE este o extraordinară şcoală de guvernare. Vom avea o guvernare mai bună şi o creştere a ratingului de ţară, un aspect esenţial pentru economie”, a spus el.

Niculescu a menţionat ca important, în context medical, accesul la date statistice comparative, una dintre principalele resurse ale organizaţiei.

„Este singura organizaţie în care cele 38 de state membre oferă acces la date interne într-un spectru foarte larg de domenii. În primul rând, aceste date sunt fiabile — nimeni nu contestă datele OCDE, iar vedem acest lucru şi la noi, în România, în privinţa celor mai cunoscute dintre ele, cum sunt cele despre educaţie. Ne putem bucura de ele, ne putem întrista uneori, dar nu le contestăm. A doua dimensiune este cea a datelor comparative. Din rapoartele OCDE aflăm nu doar ce facem noi, ci şi unde se află ceilalţi, cum ne putem inspira de la ei. Asta ne permite să evoluăm, să ne interogăm constant asupra obiectivelor şi politicilor publice şi să ne reformăm, dacă este cazul”, a explicat el.

Capitole încheiate. Ce a mai rămas de rezolvat

România a început procesul de aderare în 2022 şi avea de închis 25 de capitole, dintre care 15 sunt deja finalizate.

„Sperăm ca până la sfârşitul săptămânii să mai închidem încă unul şi să putem intra în organizaţie anul viitor”, a precizat Niculescu.

Printre capitolele deja încheiate se numără cel dedicat Sănătăţii.

„Merită felicitaţi colegii de la Ministerul Sănătăţii, domnul profesor Rafila şi cei de la ANMCS, domnul preşedinte Ciocan. Nu a fost un capitol simplu, dar am reuşit să îl închidem la începutul acestui an”, a spus oficialul MAE.

Un raport final privind evaluarea sistemului sanitar, din cadrul capitolului menţionat, urmează să fie publicat până la sfârşitul anului.

„Va fi o radiografie foarte bună a sistemului de sănătate din România, pe care o putem folosi pentru politicile publice viitoare”, a declarat Niculescu. El a subliniat că aderarea nu va marca finalul reformelor, ci începutul unei etape continue de adaptare.

„Schimbările şi reformele nu se opresc odată cu aderarea. OCDE funcţionează prin dialog constant, evaluare periodică şi adaptare la noi provocări. E important să menţinem interesul şi legătura cu expertiza OCDE atunci când ne elaborăm politicile publice”, a spus secretarul de stat în MAE Luca Niculescu.

