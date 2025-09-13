Secretarul general al OCDE, organizație la care România vrea să adere, vine luni la București. Ce întâlniri are pe agendă

Autor: Adrian Zia
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 23:14
475 citiri
Secretarul general al OCDE, organizație la care România vrea să adere, vine luni la București. Ce întâlniri are pe agendă
Sediul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică FOTO: OECD/Victor Tonelli

Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va efectua săptămâna viitoare o vizită în România, ocazie cu care va avea întrevederi cu autoritățile de la București.

Luni, 15 septembrie, Mathias Cormann va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan.

Potrivit agendei anunțate de Guvern, cei doi oficiali vor discuta la Palatul Victoria, iar ulterior vor participa la reuniunea Comitetului național pentru aderarea României la OCDE.

În program figurează și declarații de presă comune ale premierului și ale secretarului general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Oficialul OCDE se va întâlni și cu președintele Senatului, Mircea Abrudean.

România a început, în iunie 2022, discuțiile de aderare la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, care presupune alinierea la cele mai înalte standarde în materie de politici economice, fiscale, de transparență decizională și sectoriale.

Discuțiile de aderare se desfășoară în baza Foii de Parcurs adoptate de OCDE, document în baza căruia România este evaluată de 25 de Comitete sectoriale. Finalizarea evaluării tehnice în fiecare comitet presupune adoptarea unui Aviz formal, care certifică gradul de pregătire internă a României din perspectiva alinierii la standardele, principiile și politicile OCDE. România va adera la organizație după parcurgerea acestor etape și adoptarea unei Decizii a Consiliului OCDE.

În prezent, OCDE are 38 de state membre, incluzând principalele economii ale lumii. Alături de România, alte șapte state au statut de candidat: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Indonezia, Peru, Thailanda, potrivit MAE.

E oficial. România a transmis PNRR renegociat către Comisia Europeană. Au fost eliminate proiecte de 7 miliarde de euro. Unde sunt cele mai mari pierderi
E oficial. România a transmis PNRR renegociat către Comisia Europeană. Au fost eliminate proiecte de 7 miliarde de euro. Unde sunt cele mai mari pierderi
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat vineri seară, 12 septembrie, că România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană. Urmează...
ArcelorMittal oprește definitiv producția la fabrica din Hunedoara. Ce se va întâmpla cu cei aproape 500 de angajați români
ArcelorMittal oprește definitiv producția la fabrica din Hunedoara. Ce se va întâmpla cu cei aproape 500 de angajați români
ArcelorMittal anunţă că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură....
#OCDE, #Bucuresti, #Mathias Cormann secretar general OCDE, #bolojan premier , #OCDE
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
ANALIZA Strategia perfida a Moscovei. Cum vrea Putin sa "cucereasca" Polonia si de ce Ucraina risca sa fie mai putin sprijinita de alia
Adevarul.ro
Imagini greu de privit. Un sofer din Vrancea accelereaza si loveste intentionat un caine care alerga in fata masinii lui
ObservatorNews.ro
Cine e ucigasul lui Charlie Kirk. Tatal sau l-a convins sa se predea. Mesajele de pe gloante

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. E oficial. România a transmis PNRR renegociat către Comisia Europeană. Au fost eliminate proiecte de 7 miliarde de euro. Unde sunt cele mai mari pierderi
  2. Secretarul general al OCDE, organizație la care România vrea să adere, vine luni la București. Ce întâlniri are pe agendă
  3. ArcelorMittal oprește definitiv producția la fabrica din Hunedoara. Ce se va întâmpla cu cei aproape 500 de angajați români
  4. Record la prețul global al cărnii și al uleiului. Carnea de vită și uleiul de floarea-soarelui devin lux
  5. Semnal de alarmă cu privire la inteligența artificială: De ce nu se poate pune bază pe informațiile oferite de chatboți
  6. Compania ArcelorMittal, care a deținut și combinatul siderurgic din Galați, oprește „definitiv” activitatea la fabrica din Hunedoara
  7. Datoria externă a României a crescut cu peste 15 miliarde de euro între ianuarie și iulie. Trei sferturi din suma totală, legată de îndatorarea pe termen lung
  8. FMI, mulțumit de măsurile lui Bolojan. E așteptată o scădere a deficitului până la 6% din PIB
  9. Salariul mediu a scăzut, de când Ilie Bolojan a devenit premier. În paralel, inflația e la cotele din pandemie, de cinci ori mai mare decât în zona euro
  10. Șomajul urcă, Fed e pregătit – TradeVille