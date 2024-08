Misteriosul „Pește al Apocalipsei”, găsit pe o plajă din California

Un eveniment rar și misterios a avut loc recent pe o plajă din California, unde un pește-vâslă, cunoscut în folclor ca „peștele apocalipsei”, a fost descoperit eșuat. La doar două zile după această descoperire, un cutremur cu magnitudinea de 4,4 a lovit Los Angeles, stârnind speculații și superstiții vechi despre legătura dintre aceste creaturi de adâncuri și dezastre naturale.

Peștele-vâslă, care a măsurat 3,7 metri lungime, este doar al 20-lea exemplar din această specie găsit în California din 1901, conform unui comunicat al Institutului Scripps de Oceanografie de la Universitatea din California. Acești pești, care trăiesc în adâncurile mării, sunt rar văzuți de oameni, iar aparițiile lor pe plaje sunt întotdeauna învăluite în mister și intrigă.

Superstiții și folclor

În cultura japoneză, peștele-vâslă este cunoscut sub numele de „peștele apocalipsei” și este considerat un vestitor al dezastrelor naturale, cum ar fi tsunami-urile sau cutremurele. Această credință își are rădăcinile în observațiile că aceste creaturi apar la suprafață înainte de astfel de evenimente catastrofice.

Zachary Heiple, doctorand la Institutul Scripps, care a participat la recuperarea peștelui, a comentat asupra acestei superstiții, menționând că, deși ideea că peștele-vâslă ar putea prezice cutremure este captivantă, nu există dovezi științifice care să susțină această teorie. Heiple a citat un studiu din 2019, publicat în jurnalul Bulletin of the Seismological Society of America, care a concluzionat că orice legătură între observarea acestor pești și cutremure este pură superstiție.

Descoperirea peștelui-vâslă pe 10 august, urmată de cutremurul din Los Angeles pe 12 august, a alimentat speculațiile și credințele populare. Totuși, specialiștii subliniază că aceste două evenimente sunt, cel mai probabil, o coincidență.

Heiple a subliniat că, deși nu există o corelație demonstrată între aparițiile peștelui-vâslă și cutremure, interacțiunea dintre aceste creaturi marine și istoria umană este fascinantă. Aceasta reflectă modul în care natura și credințele umane se împletesc, generând povești și mituri care persistă de-a lungul secolelor.

