Prima jucătoare din WTA care și-a mărit sânii: ”Ca și cum aș fi plantat pepeni”. Ce spune despre bustul Simonei Halep

Tenismena franceză Oceane Dodin (28 de ani) a dezvăluit că și-a făcut o operație de mărire a sânilor, amintind în acest context de situația Simonei Halep (34 de ani), care a fost nevoită să-și reducă bustul în perioada junioratului.

”Îmi doream de mult timp să fac asta. Este adevărat că am profitat de această pauză, pentru că mi-am spus că, având în vedere că trebuie să lipsesc aproximativ două luni după operație, în timpul sezonului ar fi imposibil. Așa că, mi-am zis, dacă tot stau șase luni pe tușă, măcar să fac și ceea ce îmi doresc.

Prefer să o fac acum, decât la 40 de ani, când îmi voi fi încheiat deja cariera. Sunt foarte fericită că am făcut-o, nu regret deloc și nu mă deranjează în joc”, a declarat Oceane, într-un interviu pentru RMC Sport.

”Într-adevăr, este ca și cum aș fi plantat pepeni. Nu sunt mici, dar nu mă deranjează în timpul jocului. Există sutiene adecvate”, a mai spus jucătoarea.

”Simona Halep, care a avut anterior o operație de micșorare a sânilor, avea într-adevăr sâni foarte, foarte mari. Acest lucru o incomoda, de aceea a decis să se opereze. Acesta a fost primul caz de acest gen. Iar în acest sens, eu pot fi prima care joacă cu o mărire de sâni. Toate trebuie să aibă o primă dată”, a completat Oceane Dodin.

Simona Halep și-a micșorat sânii la vârsta de 17 ani, în 2009. ”Mă durea spatele îngrozitor și nu puteam să mă mișc pe teren”, declara românca la vremea respectivă.

