Prima jucătoare din WTA care și-a mărit sânii: ”Ca și cum aș fi plantat pepeni”. Ce spune despre bustul Simonei Halep

Autor: Teodor Serban
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 12:42
325 citiri
Prima jucătoare din WTA care și-a mărit sânii: ”Ca și cum aș fi plantat pepeni”. Ce spune despre bustul Simonei Halep
Oceane Dodin FOTO Instagram

Tenismena franceză Oceane Dodin (28 de ani) a dezvăluit că și-a făcut o operație de mărire a sânilor, amintind în acest context de situația Simonei Halep (34 de ani), care a fost nevoită să-și reducă bustul în perioada junioratului.

”Îmi doream de mult timp să fac asta. Este adevărat că am profitat de această pauză, pentru că mi-am spus că, având în vedere că trebuie să lipsesc aproximativ două luni după operație, în timpul sezonului ar fi imposibil. Așa că, mi-am zis, dacă tot stau șase luni pe tușă, măcar să fac și ceea ce îmi doresc.

Prefer să o fac acum, decât la 40 de ani, când îmi voi fi încheiat deja cariera. Sunt foarte fericită că am făcut-o, nu regret deloc și nu mă deranjează în joc”, a declarat Oceane, într-un interviu pentru RMC Sport.

”Într-adevăr, este ca și cum aș fi plantat pepeni. Nu sunt mici, dar nu mă deranjează în timpul jocului. Există sutiene adecvate”, a mai spus jucătoarea.

Simona Halep, care a avut anterior o operație de micșorare a sânilor, avea într-adevăr sâni foarte, foarte mari. Acest lucru o incomoda, de aceea a decis să se opereze. Acesta a fost primul caz de acest gen. Iar în acest sens, eu pot fi prima care joacă cu o mărire de sâni. Toate trebuie să aibă o primă dată”, a completat Oceane Dodin.

Simona Halep și-a micșorat sânii la vârsta de 17 ani, în 2009. ”Mă durea spatele îngrozitor și nu puteam să mă mișc pe teren”, declara românca la vremea respectivă.

Încă două jucătoare s-au calificat la Turneul Campioanelor! Au mai rămas doar trei locuri
Încă două jucătoare s-au calificat la Turneul Campioanelor! Au mai rămas doar trei locuri
WTA a anunțat vineri că Amanda Anisimova și Madison Keys s-au calificat la Turneul Campioanelor, de la Riad, ele devenind a patra și a cincea jucătoare de simplu care și-au asigurat locul la...
Tensiune maximă în derby-ul CSM București - Rapid. O jucătoare a fost eliminată direct
Tensiune maximă în derby-ul CSM București - Rapid. O jucătoare a fost eliminată direct
Campioana CSM Bucureşti a învins miercuri, în deplasare, formaţia Rapid Bucureşti, scor 32-27 (16-15), în meci contând pentru etapa a IV-a a Ligii Naţionale. Principalele marcatoare ale...
#Oceane Dodin, #jucatoare, #wta, #sani, #Simona Halep , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Fiica "celui mai mare interlop al tarii" a vazut ce a facut iubitul ei, a filmat totul si a pus clipul pe internet VIDEO
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neverosimil: un sat cu 1.485 de locuitori, la un varf de ac de intrarea in istorie! Buget: 9.000.000 Euro

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Prima jucătoare din WTA care și-a mărit sânii: ”Ca și cum aș fi plantat pepeni”. Ce spune despre bustul Simonei Halep
  2. Messi face spectacol în MLS: Inter Miami e pe podium VIDEO
  3. Gigi Becali a făcut lista neagră înainte de FCSB - Craiova: ”Vai de capul meu! Abia aștept iarna!”
  4. Lovitură pentru Real Madrid, după ultima victorie. Ce-a pățit vedeta Mbappe
  5. Starul lui Inter, supărat pe Cristi Chivu: ”A lovit cu pumnul și a mormăit”. Reacția românului
  6. Atac virulent din partea lui Alexander Zverev: "Toate jocurile sunt făcute pentru Sinner și Alcaraz"
  7. Pilotul Ferrari n-a mai rezistat: "Ce weekend de rahat! Mașina asta nu se poate conduce"
  8. Schimbare de lider în Premier League după un nou eșec suferit de Liverpool. Cine s-a instalat pe primul loc
  9. Și înjunghiat, și arestat! Ce a pățit fostul jucător profesionist, ajuns comentator sportiv
  10. Înger și demon! Ianis Hagi a refuzat victoria echipei sale