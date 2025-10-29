Planeta ascunsă sub ape. Miza uriașă care pune SUA și China sub bătălie, chiar în Oceanul Pacific

Sub valurile liniștite ale Pacificului se ascunde o bătălie care ar putea schimba lumea. Nu este vorba despre arme sau teritorii, ci despre resurse invizibile, mineralele rare aflate la mii de metri sub apă, esențiale pentru tehnologiile verzi, bateriile mașinilor electrice și industria de apărare.

Ceea ce părea cândva un vis al cercetării științifice a devenit noua arenă a competiției geopolitice dintre Statele Unite și China. Cele două superputeri se întrec pentru a controla accesul la comorile ascunse pe fundul oceanului, iar consecințele pot fi uriașe, de la schimbarea lanțurilor globale de aprovizionare, până la declanșarea unei crize ecologice fără precedent, scrie Playtech.

Pacificul, noul teren de luptă pentru resursele viitorului

Zona Clarion–Clipperton, o întindere vastă de peste 6 milioane de kilometri pătrați între Hawaii și Filipine, a devenit epicentrul acestei curse tăcute. Acolo se află nodulii polimetalici, formațiuni naturale bogate în cobalt, nichel, cupru și mangan, metale esențiale pentru tranziția energetică.

China a fost printre primele țări care au obținut licențe de explorare prin Autoritatea Internațională pentru Fundul Mării (ISA), investind miliarde în submarine autonome și nave de cercetare. Beijingul își consolidează astfel poziția de lider, în timp ce Washingtonul, alături de aliați precum Japonia și Australia, încearcă să recupereze terenul pierdut.

Pentru SUA, miza este mai mult decât economică. Dependente de China pentru procesarea materialelor critice, autoritățile americane consideră mineritul submarin o prioritate strategică de securitate națională. Controlul acestor resurse ar putea decide cine domină economia globală a viitorului.

Susținătorii acestor proiecte promit o revoluție energetică fără impact asupra ecosistemelor terestre. Dar sub optimismul economic se ascunde un risc imens. Biologii marini avertizează că exploatarea adâncurilor ar putea distruge ecosisteme încă necunoscute și ar elibera carbon stocat de milenii. Organizații precum Greenpeace cer o interdicție globală temporară, până la realizarea unor studii independente.

Chiar și așa, marile puteri și corporațiile nu par dispuse să aștepte. Companii din Norvegia, Coreea de Sud și China au deja roboți pregătiți să sape la peste 4000 de metri adâncime, iar giganți precum Tesla, BYD și General Motors explorează posibilitatea de a folosi aceste metale în bateriile viitorului.

