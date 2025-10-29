Planeta ascunsă sub ape. Miza uriașă care pune SUA și China sub bătălie, chiar în Oceanul Pacific

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 23:26
159 citiri
Planeta ascunsă sub ape. Miza uriașă care pune SUA și China sub bătălie, chiar în Oceanul Pacific
FOTO Unsplash

Sub valurile liniștite ale Pacificului se ascunde o bătălie care ar putea schimba lumea. Nu este vorba despre arme sau teritorii, ci despre resurse invizibile, mineralele rare aflate la mii de metri sub apă, esențiale pentru tehnologiile verzi, bateriile mașinilor electrice și industria de apărare.

Ceea ce părea cândva un vis al cercetării științifice a devenit noua arenă a competiției geopolitice dintre Statele Unite și China. Cele două superputeri se întrec pentru a controla accesul la comorile ascunse pe fundul oceanului, iar consecințele pot fi uriașe, de la schimbarea lanțurilor globale de aprovizionare, până la declanșarea unei crize ecologice fără precedent, scrie Playtech.

Pacificul, noul teren de luptă pentru resursele viitorului

Zona Clarion–Clipperton, o întindere vastă de peste 6 milioane de kilometri pătrați între Hawaii și Filipine, a devenit epicentrul acestei curse tăcute. Acolo se află nodulii polimetalici, formațiuni naturale bogate în cobalt, nichel, cupru și mangan, metale esențiale pentru tranziția energetică.

China a fost printre primele țări care au obținut licențe de explorare prin Autoritatea Internațională pentru Fundul Mării (ISA), investind miliarde în submarine autonome și nave de cercetare. Beijingul își consolidează astfel poziția de lider, în timp ce Washingtonul, alături de aliați precum Japonia și Australia, încearcă să recupereze terenul pierdut.

Pentru SUA, miza este mai mult decât economică. Dependente de China pentru procesarea materialelor critice, autoritățile americane consideră mineritul submarin o prioritate strategică de securitate națională. Controlul acestor resurse ar putea decide cine domină economia globală a viitorului.

Susținătorii acestor proiecte promit o revoluție energetică fără impact asupra ecosistemelor terestre. Dar sub optimismul economic se ascunde un risc imens. Biologii marini avertizează că exploatarea adâncurilor ar putea distruge ecosisteme încă necunoscute și ar elibera carbon stocat de milenii. Organizații precum Greenpeace cer o interdicție globală temporară, până la realizarea unor studii independente.

Chiar și așa, marile puteri și corporațiile nu par dispuse să aștepte. Companii din Norvegia, Coreea de Sud și China au deja roboți pregătiți să sape la peste 4000 de metri adâncime, iar giganți precum Tesla, BYD și General Motors explorează posibilitatea de a folosi aceste metale în bateriile viitorului.

Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
Adrian Năstase a reacționat, după ce SUA anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. În opinia fostului premier, este momentul ca țara noastră să întărească relația cu...
China impune o lege care obligă influencerii să dovedească studii pentru a vorbi despre medicină, educație sau drept
China impune o lege care obligă influencerii să dovedească studii pentru a vorbi despre medicină, educație sau drept
China a introdus o nouă lege care schimbă radical regulile pentru creatorii de conținut din mediul online. Începând cu 25 octombrie 2025, influencerii care postează despre domenii considerate...
#Oceanul Pacific, #America, #China , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Pentru prima data in istorie! Laura candideaza la presedintie, dar vrea sa puna "STOP" alegerilor: "Lipsa de democratie"
Digi24.ro
Ce s-a descoperit in camera de garda unde a murit Stefania Szabo. Familia doctoritei a cerut un legist independent la necropsie
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Las Fierbinți” în atenția CNA, sub suspiciunea de propagandă politică. Politicienii vizați de actorii de la PRO TV: „Vom dezbate cazul în ședință publică!”
  2. Ministrul belgian al Apărării a amenințat că Moscova va fi ștearsă de pe hartă dacă NATO va fi atacat. Reacția Rusiei
  3. Planeta ascunsă sub ape. Miza uriașă care pune SUA și China sub bătălie, chiar în Oceanul Pacific
  4. Ciprian Ciucu îl acuză pe Sorin Grindeanu că știa dinainte că trupele americane se vor retrage. "Stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă, AUR, PSD"
  5. Reacția Franței după anunțul retragerii militarilor americani din România: "Colaborăm cu Statele Unite pentru a ne asigura că apărarea flancului estic va rămâne robustă"
  6. Ministrul Sănătăţii, după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "De ce făcea şapte gărzi pe lună, nu știu"
  7. Anca Faur, soția româncă a astronautului american Buzz Aldrin a murit la vârsta de 66 de ani. "A adus bucurie în viața mea. Îmi va fi foarte dor de ea"
  8. Aproape de tragedie în Tulcea. Un mal de pământ s-a prăbuşit peste o locuinţă şi a surprins un bărbat. Șase persoane, printre care şi un bebeluş, evacuate de pompieri FOTO
  9. Primele rețineri după tragedia din Rahova. Cine sunt cei trei și ce acuzații li se aduc SURSE
  10. Bărbat căzut de la etajul trei chiar când ajungeau salvatorii. S-ar fi aruncat în gol când i-a văzut pe polițiști

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!