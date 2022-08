Trebuie să port (și) ochelari de citit. Ce variante de lentile pentru ochelari pot alege?

Odată ajunși pe la 45 de ani, începem să nu mai vedem bine să citim. Tot îndepărtăm hârtiile și ne cam dăm seama că a venit vremea să facem un control oftamologic. In urma acestuia, devenim presbiopi cu acte în regulă. Nu e o problemă gravă și de ea nu scapă nimeni. Ochii noștri îmbătrânesc odata cu noi și fac focalizarea din ce în ce mai greu.

Suntem presbiopi. Ce avem de făcut?

Să ne facem prima pereche de ochelari, ajutorul nostru neprețuit de acum încolo. Pentru început o să îi folosim doar acolo unde citim mai mult, apoi vom avea nevoie pentru tot mai multe activități și va trebui sa îi avem mereu lângă noi. Sau poate ne facem mai multe perechi de ochelari de citit pe care să sperăm că îi avem la îndemănă de câte ori ne trebuie.

Vestea proastă e că, pe măsură ce trece timpul, dioptriile cresc, iar noi vom avea nevoie din ce în ce mai des de ei. O să înceapă să ne irite faptul că ne e greu să facem fără ei lucruri care altădată erau simple, că nu îi găsim aproape când ne trebuie, o să ne gândim să atârnăm ochelarii cu un șnur la gât.

O problemă serioasă este pentru cei care deja au ochelari pentru a vedea bine la distanță. Ei vor trebui să tot schimbe ochelarii pentru citit cu cei pentru distanță și lucrurile pot deveni de-a dreptul enervante.

Acesta e momentul când trebuie să ne îndreptăm spre soluții mai bune și mai elegante.

Ce variante de lentile pentru ochelari folosim când suntem presbiopi?

Din fericire, tehnologia lucrează pentru noi și ne oferă o mulțime de soluții, din ce în ce mai bune și mai convenabile. Noi nu avem de făcut decât să ne informăm, să verificăm ce avem la dispoziție, care dintre variante ni se potrivește, cât ar trebui să coste.

Lentilele bifocale sunt lentile pentru ochelari cu dioptriile noastre pentru distanță în care se află inserată, în partea de jos a fiecăreia, o lentilă cu dioptriile pentru citit. Așa purtăm la ochi ambele perechi de lentile de care avem nevoie și le folosim după cum e cazul privind prin partea de sus sau de jos a ochelarilor. Dacă vrem să rezolvăm și problema ochelarilor de soare, le facem și fotocromatice (heliomate). Dacă nu avem nevoie de lentile pentru distanță, atunci lentila e plană, fără dioptrii, dar cea inserată, cea cu dioptriile pentru citit, va fi mereu acolo să o folosim când ne trebuie. Problema apare dacă avem nevoie să vedem bine la o distanță intermediară, la câteva zeci de centimetri, de exemplu la monitorul calculatorului.

Rezolvarea vine de la lentilele progresive de uz general, care sunt lentile pentru ochelari care ne folosesc pentru a vedea bine în toate zonele unde avem nevoie de corecție a vederii. Ele au pe suprafața lor și dioptriile pentru citit în partea inferioară, și pe cele pentru vedere la distanță (dacă avem nevoie) în partea superioară. Intre ele trecerea se face invizibil, acolo se află canalul de progresie prin care vedem bine și la distanța intermediară. Ca să ne și protejăm ochii de razele dăunătoare ale soarelui, le putem comanda să fie și fotocromatice și astfel vor deveni și ochelari de soare când e nevoie.

Dacă nu ne sunt prescrise dioptrii pentru distanță, zona de lentilă respectivă va fi plană, iar noi vom avea ochelarii de citit la ochi de fiecare dată când ne trebuie, plus că vom vedea și la distanța intermediară și mai avem și ochelari de soare dacă am ales ca lentilele să fie fotocromatice.

Acest tip de lentile ne fac viața ușoară pentru că scăpăm de purtarea multor perechi de ochelari, câte una pentru fiecare distanță și sunt foarte folositoare atunci când activitățile noastre presupun nevoia de a vedea bine câte puțin, alternativ, la citit, la distanță sau intermediar.

Dacă avem activități care presupun să privim pentru mai multă vreme doar în anume zone, va fi înțelept ca atunci să folosim lentile progresive specializate. Acestea au doar zonele de vedere care ne interesează, dar sunt mult mai mari prin excluderea celei de-a treia. Rezultatul este că purtarea acestui tip de lentile pentru ochelari este mai confortabilă, vedem mai bine și este nevoie să facem mișcări mai discrete ale capului pentru a privi prin zona de lentilă corectă.

Astfel, dacă lucrăm mai multă vreme la birou unde citim în hârtii și privim la monitorul calculatorului, ne ajută lentilele degresive (regresive). Ele au dioptriile noastre de citit în partea de jos și, pe măsură ce avansează spre partea superioară, dioptriile se modifică până ajung la cele de care avem nevoie pentru a vedea la monitor.

Dacă avem lucrat într-o încăpere unde trebuie să vedem aproape și la o distanța de câțiva metri în jur, folosim lentile progresive de interior. Nu vom putea vedea însă la distanță mai mare, pentru asta vom avea nevoie de alți ochelari.

Lentilele progresive pentru condus au zone generoase de vedere la distanță și intermediar (distanța la care vedem indicațiile aparaturii de bord), dar zona de citit este absentă.

Pentru o singură distanță, la depărtare sau aproape, avem lentilele monofocale. Ele vor fi complementare pentru lentilele progresive specializate, doar pentru distanța neacoperită de acelea. Sau, dacă avem de citit timp îndelungat, mai ales dacă citim în pat, ne vor fi de folos tot lentile monofocale.

Ce prețuri au aceste lentile pentru ochelari?

Am aflat ce variante avem, ce putem alege în funcție de obiceiurile noastre, de nevoile noastre. Dar va trebui să știm și cât ne costă fiecare ca să ne hotârăm în cunoștință de cauză. Evident, unele variante sunt mai scumpe, cu cât tehnologiile care au dus la creerea lor sunt mai sofisticate.

Varianta cea mai simplă este, în mod cert, să purtăm doar lentile monofocale, ale căror prețuri încep de pe la 70 de lei perechea. Doar că, în cadrul analizei pe care o vom face, va trebui să vedem câte astfel de perechi de ochelari – rame și lentile - ne trebuie ca să avem, după caz, ochelari de vedere la distanță și ochelari de citit, eventual în mai multe locuri unde ne sunt necesari.

Dacă alegem una din soluțiile care ne ajută mai mult, trebuie să avem în vedere că o pereche de lentile bifocale costă cel puțin 150 de lei, iar prețurile pentru lentile progresive încep de la 400 de lei. Lentilele progresive specializate (lentile degresive sau lentile progresive de interior) au prețuri similare celor de uz general.

Prețurile minime de mai sus se referă la configurații simple de lentile pentru ochelari (dioptrii obișnuite, tratamente simple aplicate lentilei, eventual producători fără nume celebre sau modele de bază din portofoliile producătorilor de lentile). Prețurile vor fi însă mai mari cu cât parametrii noștri vizuali se vor îndepărta de cei standard și cu cât vom dori ca lentilele noastre să fie mai performante.

Am cercetat în mai multe magazine online și am ales exemplele prezentate la ochelari.com, unde am găsit și module de configurare a lentilelor foarte ușor de folosit, și prețuri mai mici decât în alte părți. Dumneavoastră însă vă rămâne să faceți propria cercetare, să găsiți magazinul care vă place, unde să vă asigurați că primiți calitate la cel mai bun preț. Important este să comparați și să nu plătiți în plus dacă nu e cazul.

Ne-am decis ce tip de lentile pentru ochelari am vrea să purtăm. Cum procedăm?

Aveți de ales între a merge la magazinul de ochelari pe care îl știți în apropierea casei, poate chiar la unul mai celebru în centru sau la mall și, o variantă mai puțin clasică, să vizitați magazinele online. Dacă vreți să faceți o temeinică cercetare de piață, ramâneți online și vedeți cât costă lentilele dorite în diverse magazine. In timpul documentării am constatat că există diferențe neașteptat de mari de preț de la un magazin la altul, prin urmare trebuie făcut un minim de cercetare înainte de a comanda. Găsiți magazine, cum am găsit noi la ochelari.com, unde să fie foarte simplu de văzut ce anume influențează marimea prețului, cum se schimbă acesta dacă adăugăm o opțiune sau alta, ce presupune varianta de bază și cu ce anume diferă varianta premium, unde să aveți explicații pe înțeles pentru toate acestea și să puteți obține lămuriri dacă simțiți nevoia. Intr-un asemenea magazin, practic vă configurați lentilepentru ochelari așa cum vă trebuie și corelați permanent opțiunile cu bugetul.

Urmăriți promoțiile, ofertele speciale, asigurați-vă că sunt oneste și folosiți-le. Veți economisi bani sau veți câștiga performanță pentru lentilele dumneavoastră moderne, elegante, foarte utile atunci când ați devenit presbiopi. Apoi purtați-le cu plăcere, știind că ați ales bine, că aveți cea mai bună variantă care vi se potrivește și că ați folosit bugetul alocat exact cum era mai bine.

