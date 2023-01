De ce este important să alegi o pereche de ochelari de soare de calitate

Ochelarii de soare sunt un accesoriu obligatoriu, nu doar pentru un look modern, ci pentru că minimizează gradul de luminozitate perceput de ochii tăi. Astfel, poți evita o serie de afecțiuni, care apar atunci când ochii sunt afectați constant de razele solare.

Află din acest articol de ce este important să alegi din oferta magazinelor ochelari de soare de calitate.

Protejează ochii împotriva elementelor naturale

Indiferent dacă schiezi pe un munte, te relaxezi pe o plajă tropicală sau mergi cu bicicleta pe un drum însorit, ochelarii de soare pot face diferența dintre o aventură plăcută și afectare ochilor.

Soarele, vântul și praful îți pot irita ochii sau chiar zgâria corneea. Zăpada este mai puțin abrazivă, însă reflectă razele ultraviolete ale soarelui, afectându-ți ochii. Uneori, zăpada reflectă atât de multă lumină, încât poți să nu vezi aproape deloc, pe moment. [1] Comandă de pe Lensa.ro ochelari de soare bărbați sau femei și evită această problemă.

Previn anumite boli provocate de soare

Expunerea îndelungată la razele ultraviolete poate duce la cataractă, degenerescență maculară sau pterigion. Cataracta afectează cristalinul, provocând vedere încețoșată, degenerescența maculară apare din cauza deteriorării maculei în retină, distrugând vederea, iar pterigionul duce la creșterea țesutului la nivelul ochilor. [2]

Purtatul ochelarilor de soare de calitate joacă un rol important în prevenirea acestor afecțiuni. Așadar, vederea ta va putea rămâne sănătoasă pentru o perioadă mai lungă de timp.

Ads

Vezi mai bine în condiții meteo dificile

Pe lângă faptul că te ajută să menții sănătatea ochilor tăi, ochelarii de soare îți permit și să vezi mai bine atunci când lumina este prea puternică. Aceștia reduc efectul de orbire și strălucire, pe lângă faptul că îmbunătățesc culorile și contrastul, deci, poți să conduci mai sigur sau să te bucuri de priveliște fără probleme.

În plus, în magazinele specializate vei găsi ochelari de soare cu lentile potrivite pentru zilele înnorate sau cu ceață densă. [2]

Inclusiv atunci când pescuiești, vei putea să vezi mai bine sub suprafața apei, deoarece efectul de strălucire nu mai este resimțit de ochii tăi la fel de puternic.

Te ajută să-ți revii după o intervenție chirurgicală

Operațiile de corectare a vederii sunt comune în zilele nostre, inclusiv cea de cataractă sau LASIK. Totuși, este recomandat să continui să porți ochelari de soare după astfel de intervenții, pentru a-ți ajuta ochii să-și revină mai ușor. Ochelarii de soare de calitate îți vor oferi protecție împotriva elementelor naturale, pentru a te asigura că vindecarea ochilor va decurge rapid și ușor. [1, 2]

Ads

Evită durerile de cap și migrenele

În cazul în care suferi adesea de dureri de cap sau migrene, lumina prea puternică poate declanșa aceste simptome cu ușurință. Purtatul ochelarilor de soare îți permite să te bucuri de zilele însorite fără să riști apariția durerilor sau a disconfortului. [2] Dacă durerile de cap sunt o problemă constantă în cazul tău, se recomandă să mergi la un consult medical, pentru a depista sursa problemei.

Oferă protecție anti-UV

Modelele de ochelari de soare care nu oferă protecție anti-UV îți pot face ochii mai vulnerabili. Lentilele întunecate, fără protecție anti-ultraviolete, blochează lumina vizibilă. Acest lucru face pupilele să se dilate. Fără protecția necesară și având pupilele dilatate, o cantitate mai mare de raze UV poate pătrunde în globul ocular, ceea ce duce la disconfort și, în timp, la afecțiunile mai sus menționate. [1, 2]

Ochelarii de soare de calitate trebuie să îți asigure protecție atât împotriva razelor UVA, cât și UVB

Ads

Mai mult decât un accesoriu pentru zilele însorite, ochelarii de soare de calitate te ajută să te simți mai confortabil și îți protejează ochii împotriva factorilor de mediu și acțiunii razelor UV. Ține cont de sfaturile de mai sus și alege ochelari de soare din magazine de încredere.

Surse:

1. Rosenthal, F S et al. “The effect of sunglasses on ocular exposure to ultraviolet radiation.” American journal of public health vol. 78,1 (1988): Accesat pe 12 decembrie 2022, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3337309/

2. Backes, C. (n.d.). Sun exposure to the eyes: Predicted UV protection effectiveness of ... ResearchGate.Net. Accesat pe 12 decembrie 2022 https://www.researchgate.net/publication/328634328_Sun_exposure_to_the_eyes_predicted_UV_protection_effectiveness_of_various_sunglasses

Ads