Octavia Geamănu își lansează cartea “Gânduri bune” și se ocupă personal de comenzi: „Orice bărbat poate înțelege mai bine femeia după ce citește această carte”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 19 August 2025, ora 17:29
454 citiri
Octavia Geamănu își lansează cartea “Gânduri bune” și se ocupă personal de comenzi: „Orice bărbat poate înțelege mai bine femeia după ce citește această carte”
Octavia Geamănu și-a lansat cartea FOTO: Instagram/ Octavia Geamănu

La 41 de ani, Octavia Geamănu și-a văzut un vis împlinit: lansarea cărții „Gânduri bune”, un proiect la care a lucrat intens în ultimele luni. Soțul ei, Marian Ionescu, cunoscut din trupa Direcția 5, a fost primul bărbat care a citit volumul, dedicat în special femeilor, și a încurajat-o pe Octavia, arătându-i că este pe drumul cel bun. Artistul este cunoscut pentru sprijinul constant pe care îl oferă soției sale în tot ceea ce își propune să realizeze.

“Mi-am canalizat toată energia în ultimele luni spre finalizarea cărții ‘Gânduri bune’ și sunt fericită că a ieșit exact cum am visat. Am pus multă emoție în ea, sinceritate și dorința de a aduce puțină lumină în viețile cititoarelor. Nu e doar o carte – fiecare pagină e o oglindă și fiecare răspuns e un pas spre tine, oricine-ai fi. ‘Gânduri bune’ este o carte-jurnal, dar nu jurnalul meu. Este un spațiu unde cititoarea este invitată să reflecteze, să noteze, să-și răspundă, să se regăsească. Am propus un exercițiu simplu, dar plin de sens: să te gândești la ceva, să închizi ochii, să deschizi cartea și să citești textul ca și cum ar fi un răspuns. Fiecare femeie care a încercat acest test mi-a spus că mesajul s-a potrivit perfect cu momentul ei”, a declarat Octavia Geamănu pentru Click.

Ce a inspirat-o

Fosta przentatoare de la Antena 1 a dorit ca volumul să fie un ghid pentru femei, ajutându-le să-și descopere valoarea, să meargă cu fruntea sus în fața provocărilor și să înțeleagă că pot realiza ceea ce își doresc.

"Această carte nu e despre perfecțiune, ci despre adevărul fiecăreia dintre noi. E despre întrebări sincere și răspunsuri care se coc în interior. Este pentru femeia care uneori știe ce vrea, alteori are dubii, dar mereu găsește resurse să meargă mai departe cu fruntea sus. Îmi doresc ca această carte să fie acel reminder pe care fiecare femeie îl merită: că este suficientă și că poate. Dacă doar pentru asta a trebuit să o scriu, sunt fericită. De altfel, până acum, am gestionat singură comenzile. Fiecare carte a plecat de la mine, semnată, cu mesaj personalizat. Am avut nopți întregi în care am stat și am creat AWB-uri, am împachetat cărțile, am vorbit cu cititoarele. Am lăsat să plece o parte din mine cu fiecare dintre cărți. Pentru că, undeva, cineva are nevoie de asta. Să simtă că cineva se gândește la ea, că îi pasă. Mă bucur că încă am timp și energie să fac asta. De săptămâna aceasta cartea poate fi comandată pe libris.ro”, a mai adăugat Octavia, vizibil încântată de realizarea sa.

Autentică și sinceră, Octavia și-a expus gândurile care o fac fericită și liniștită în această carte de suflet. Soțul ei a fost impresionat după ce a citit volumul și a tras propria concluzie:

“Marian a fost primul cititor bărbat al cărții mele. Cred că am slăbit două kilograme de emoții pe măsură ce-l vedeam cum trece la următoarea pagină. I-am spus de la început că este o carte pentru femei, dar răspunsul lui m-a surprins: Orice bărbat poate înțelege mai bine femeia după ce citește această carte. Nu l-am contrazis”, a povestit Octavia.

În paralel cu scrierea cărții, Octavia a dezvoltat și Asociația Culturală Direcția 5, proiect prin care intenționează să sprijine tinerii talentați la muzică.

“Atunci când am scris această carte, am devenit una cu ea. Mi-am dat voie să fiu eu, în întreaga mea autenticitate. Totodată, a fost o perioadă plină pentru mine, pentru că am pus bazele Asociației Culturale Direcția 5, prin care am planuri mari. O parte din încasările provenite din vânzarea cărții le voi folosi pentru a sprijini copiii talentați la muzică să își urmeze visul. Știu că nu este la îndemâna oricărui părinte să susțină economic potențialul copilului. Accesul la un profesor fabulos sau la o clasă deschisă cu un maestru poate schimba un destin. Este ceea ce îmi doresc să ofer acelor copii care au talent și voință. Urmează o perioadă plină, dar partea frumoasă este că fac totul în ritmul meu, fără presiune. Și mai ales, fac asta cu susținerea necondiționată a soțului meu, căruia îi sunt profund recunoscătoare pentru înțelegere, bunătate și dragoste. Să fiți convinși că ceea ce dăruiți, aia primiți. De aceea vă invit să dăruiți … Gânduri bune”, a încheiat Octavia Geamănu.

Laura Cosoi, mărturisire sinceră după un deceniu de mariaj. La ce schimbări vrea să apeleze: „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!”
Laura Cosoi, mărturisire sinceră după un deceniu de mariaj. La ce schimbări vrea să apeleze: „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!”
Laura Cosoi a făcut recent noi mărturisiri despre modul în care viața de familie, cu patru copii, îi solicită tot mai multă energie și organizare. Dacă în trecut actrița și soțul ei,...
Familia Măruță, reacție fermă după solicitarea unui ordin de protecție: „Când cineva trece peste limite, e nevoie să apelăm la autorități!”
Familia Măruță, reacție fermă după solicitarea unui ordin de protecție: „Când cineva trece peste limite, e nevoie să apelăm la autorități!”
Familia Măruță a reacționat public după ce a decis să ceară sprijinul autorităților în fața unei situații care le-ar fi afectat siguranța și liniștea. Andra și Cătălin...
#Octavia Geamanu, #octavia geamanu carte, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum poate Romania sa contribuie la garantiile oferite Ucrainei. "Riscam sa ne intoarcem la vremea imperiilor, iar cei puternici vor dicta"
ObservatorNews.ro
Cum faci refinantare la creditul ipotecar. Rata poate scadea si cu 700 de lei
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie, in divortul lui Dan Alexa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce se întâmplă când înlocuiești micul dejun cu o băutură proteică: "Am observat cinci schimbări importante"
  2. Mărturisirea unei turiste care a fost în peste 90 de țări: "Există una singură în care vreau să mă întorc mereu"
  3. Octavia Geamănu își lansează cartea “Gânduri bune” și se ocupă personal de comenzi: „Orice bărbat poate înțelege mai bine femeia după ce citește această carte”
  4. Palestina participă pentru prima dată la Miss Universe. Cine este reprezentanta: „Eu port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”
  5. Laura Cosoi, mărturisire sinceră după un deceniu de mariaj. La ce schimbări vrea să apeleze: „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!”
  6. Familia Măruță, reacție fermă după solicitarea unui ordin de protecție: „Când cineva trece peste limite, e nevoie să apelăm la autorități!”
  7. Delia, încasări mai mici din afaceri. Ce profit a obținut artista anul trecut față de 2023
  8. Cristina Scarlevschi, reacție dură pentru critici: „Nu schimbați nimic la mine!”
  9. Primele imagini de pe platourile noului serial „Harry Potter”: Hagrid și micul vrăjitor surprinși pe străzile Londrei
  10. Eliminarea unui singur tip de alimente ar putea să dubleze pierderea în greutate. „Faceți cumpărături de la marginea magazinului”