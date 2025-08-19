Octavia Geamănu își lansează cartea “Gânduri bune” și se ocupă personal de comenzi: „Orice bărbat poate înțelege mai bine femeia după ce citește această carte”

La 41 de ani, Octavia Geamănu și-a văzut un vis împlinit: lansarea cărții „Gânduri bune”, un proiect la care a lucrat intens în ultimele luni. Soțul ei, Marian Ionescu, cunoscut din trupa Direcția 5, a fost primul bărbat care a citit volumul, dedicat în special femeilor, și a încurajat-o pe Octavia, arătându-i că este pe drumul cel bun. Artistul este cunoscut pentru sprijinul constant pe care îl oferă soției sale în tot ceea ce își propune să realizeze.

“Mi-am canalizat toată energia în ultimele luni spre finalizarea cărții ‘Gânduri bune’ și sunt fericită că a ieșit exact cum am visat. Am pus multă emoție în ea, sinceritate și dorința de a aduce puțină lumină în viețile cititoarelor. Nu e doar o carte – fiecare pagină e o oglindă și fiecare răspuns e un pas spre tine, oricine-ai fi. ‘Gânduri bune’ este o carte-jurnal, dar nu jurnalul meu. Este un spațiu unde cititoarea este invitată să reflecteze, să noteze, să-și răspundă, să se regăsească. Am propus un exercițiu simplu, dar plin de sens: să te gândești la ceva, să închizi ochii, să deschizi cartea și să citești textul ca și cum ar fi un răspuns. Fiecare femeie care a încercat acest test mi-a spus că mesajul s-a potrivit perfect cu momentul ei”, a declarat Octavia Geamănu pentru Click.

Ce a inspirat-o

Fosta przentatoare de la Antena 1 a dorit ca volumul să fie un ghid pentru femei, ajutându-le să-și descopere valoarea, să meargă cu fruntea sus în fața provocărilor și să înțeleagă că pot realiza ceea ce își doresc.

"Această carte nu e despre perfecțiune, ci despre adevărul fiecăreia dintre noi. E despre întrebări sincere și răspunsuri care se coc în interior. Este pentru femeia care uneori știe ce vrea, alteori are dubii, dar mereu găsește resurse să meargă mai departe cu fruntea sus. Îmi doresc ca această carte să fie acel reminder pe care fiecare femeie îl merită: că este suficientă și că poate. Dacă doar pentru asta a trebuit să o scriu, sunt fericită. De altfel, până acum, am gestionat singură comenzile. Fiecare carte a plecat de la mine, semnată, cu mesaj personalizat. Am avut nopți întregi în care am stat și am creat AWB-uri, am împachetat cărțile, am vorbit cu cititoarele. Am lăsat să plece o parte din mine cu fiecare dintre cărți. Pentru că, undeva, cineva are nevoie de asta. Să simtă că cineva se gândește la ea, că îi pasă. Mă bucur că încă am timp și energie să fac asta. De săptămâna aceasta cartea poate fi comandată pe libris.ro”, a mai adăugat Octavia, vizibil încântată de realizarea sa.

Autentică și sinceră, Octavia și-a expus gândurile care o fac fericită și liniștită în această carte de suflet. Soțul ei a fost impresionat după ce a citit volumul și a tras propria concluzie:

“Marian a fost primul cititor bărbat al cărții mele. Cred că am slăbit două kilograme de emoții pe măsură ce-l vedeam cum trece la următoarea pagină. I-am spus de la început că este o carte pentru femei, dar răspunsul lui m-a surprins: Orice bărbat poate înțelege mai bine femeia după ce citește această carte. Nu l-am contrazis”, a povestit Octavia.

În paralel cu scrierea cărții, Octavia a dezvoltat și Asociația Culturală Direcția 5, proiect prin care intenționează să sprijine tinerii talentați la muzică.

“Atunci când am scris această carte, am devenit una cu ea. Mi-am dat voie să fiu eu, în întreaga mea autenticitate. Totodată, a fost o perioadă plină pentru mine, pentru că am pus bazele Asociației Culturale Direcția 5, prin care am planuri mari. O parte din încasările provenite din vânzarea cărții le voi folosi pentru a sprijini copiii talentați la muzică să își urmeze visul. Știu că nu este la îndemâna oricărui părinte să susțină economic potențialul copilului. Accesul la un profesor fabulos sau la o clasă deschisă cu un maestru poate schimba un destin. Este ceea ce îmi doresc să ofer acelor copii care au talent și voință. Urmează o perioadă plină, dar partea frumoasă este că fac totul în ritmul meu, fără presiune. Și mai ales, fac asta cu susținerea necondiționată a soțului meu, căruia îi sunt profund recunoscătoare pentru înțelegere, bunătate și dragoste. Să fiți convinși că ceea ce dăruiți, aia primiți. De aceea vă invit să dăruiți … Gânduri bune”, a încheiat Octavia Geamănu.

