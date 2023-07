Vacanțele în Grecia vin uneori și cu neplăceri, cum a fost cazul fostei prezentatoare de la Antena 1, Octavia Geamănu, care a trăit un adevărat coșmar.

Acesata s-a îmbolnăvit și ceae ce părea o simplă răceală s-a dovedit a fi, de fapt, o infecție foarte urâtă la ureche.

„Ultimele două săptămâni au fost crunte pentru mine. Am prins o otită din zbor (eu credeam că am alergie, apoi că am răcit – de unde și-un tratament aiurea de capul meu cu Nurofen), care m-a adus în stadiul (rapid) de a avea timpan fisurat, dureri crunte, sângerari în ureche și lipsa auzului total la urechea dreaptă.

Încă nu aud total cu dreapta, dar am încredere că voi fi bine curând după câte antibiotice, spray-uri și medicamente am luat. Credeți-mă, e ceva serios! Și dureros", a anunțat Octavia, pe pagina ei de socializare.

Octavia Geamănu (39 de ani) a fost concediată recent de Antena 1, după 18 ani de muncă la postul de televiziune și după 9 luni în care s-a aflat în conflict cu șefii postului.

În vara anului trecut, Octavia Geamănu a fost înlocuită la Observatorul de weekend cu Irina Ursu, fără să fie anunțată despre această schimbare.

Între timp, prezentatoarea și-a deschis un canal de YouTube unde împărtășește fanilor trucuri de frumusețe, dar administrează și un podcast, ”Gânduri bune”.

