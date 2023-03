Dată afară după 18 ani de la Antena 1, Octavia Geamănu a fost prinsă într-o zonă ”interzisă”. Reacția vedetei

Cunoscuta prezentatoare Octavia Geamănu (39 de ani) a anunțat zilele trecute pe rețelele sociale că a fost concediată de Antena 1, după 18 ani de muncă la postul de televiziune și după 9 luni în care s-a aflat în conflict cu șefii postului.

În vara anului trecut, Octavia Geamănu a fost înlocuită la Observatorul de weekend cu Irina Ursu, fără să fie anunțată despre această schimbare. Prezentatoarea a decis să dea în judecată televiziunea și a continuat să meargă de luni până vineri la muncă.

„Cert e că s-a încheiat hărțuirea, coșmarul ultimelor 9 luni din viața mea, timp în care am sperat că îmi pot relua activitatea mea, că oamenii vor fi mai buni. Cum s-ar zice, sunt liberă de contract. Și chiar așa mă simt, liberă. Mare lucru”, a menționat acum Octavia Geamănu, într-un mesaj mai lung postat pe Instagram.

Ulterior, din poziția de șomeră, Octavia Geamănu și-a permis o ieșire în oraș, în cunoscuta zonă exclusivistă Dorobanți, unde a fost surprinsă de paparazzi.

„Carevasăzică e adevărat că nu scapi de ochii paparazzilor, dacă mergi la o cafenea în Dorobanți. Acesta e motivul pentru care până acum nu am mers niciodată în acea zonă la masă”, le-a declarat Octavia celor care au văzut-o.

„Este normal ca un angajat care efectiv și-a dedicat mare parte din viață, jumătate din viața mea am lucrat în Antena 1, să trăiască ce am trăit eu? Am fost fidelă unui loc de muncă, mi-am sacrificat sărbători, relația cu familia, mi-am pus viața personală în plan secund.

Niciodată în viața mea, nu am ieșit la o cafenea în Dorobanți, nu am mers într-un club să dansez pentru că m-am gândit că nu e în regulă să vezi un om care îți vorbește despre căderea guvernului sau despre alegeri sau despre situații serioase de viață cum dansează într-un club sau stă la o cafenea în Dorobanți”, a mai spus Geamănu despre acest subiect.

