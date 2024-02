Prezentatoarea dată afară după 18 ani: ”Divorțul de Antenă nu mi-a oferit nici măcar o lecție”

Cunoscuta prezentatoare Octavia Geamănu (41 de ani) a fost concediată în 2023 de Antena 1, după 18 ani de muncă la postul de televiziune și după 9 luni în care s-a aflat în conflict cu șefii postului.

În vara anului 2022, Octavia Geamănu a fost înlocuită la Observatorul de weekend cu Irina Ursu, fără să fie anunțată despre această schimbare.

Între timp, prezentatoarea a devenit creator de conținut pe rețelele sociale, administrând și un podcast, ”Gânduri bune”.

Într-un interviu pentru Fanatik.ro, Octavia Geamănu a oferit detalii despre procesele cu Antena 1, dar și despre viața sa personală și profesională.

”Procesele. Sunt trei. Avem termen în martie și un altul în aprilie. În vară se împlinesc doi ani”, a spus știrista.

”Plecarea mea din Antenă nu mi-a oferit nici măcar o lecție. Dacă aș da timpul înapoi, aș face totul la fel. Și-atunci ce lecție poți învăța, când ai face totul la fel?”, a completat ea.

”Eu am rămas aceeași. Sunt doar mai vizibilă în online odată cu mutarea mea de la tv în această zonă. Jobul de atunci impunea anumite obligații, restricții, mai puțină libertate de exprimare după cum mi-aș fi dorit. Am acceptat acel regim fără să simt vreo presiune. Dar odată ce-am devenit liberă de contract, fix așa m-am și simțit, liberă.

Ads

Un sentiment pe care nu mi-am dat seama că uitasem cum se simte. Însă, după divorțul de Antenă stăteam la masă cu oameni întâlniți într-o vacanță și fiecare povestea cu ce se ocupă. Când au ajuns la mine și m-au întrebat cu ce mă ocup am tresărit pentru că atunci a fost primul moment când și eu m-am întrebat cu ce mă ocup?

Până să apuc să răspund, cineva de la masă spune “I’ve searched you on FB and I see that you’re un influencer!”. Am râs, am dat din umeri și ceea ce până atunci mi se părea ceva de neluat în calcul, am realizat că pentru cei de la masă e ceva interesant. Așa că am zis de-atunci că sunt digital creator. Rapid a apărut și podcastul “Gânduri bune” care generează conținut original pe rețelele de socializare.