Octavian Berceanu a fost ales președinte al Partidului REPER: ”Am învățat politica în stradă, de la oamenii care au ceva de spus”

Octavian Berceanu candidează la Primăria Generală a Capitalei Foto: Facebook/Octavian Berceanu

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, a fost ales președinte al partidului REPER, anunțul fiind făcut de acesta pe Facebook.

„Am fost ales noul președinte pentru Partidul REPER. Vă mulțumesc tuturor pentru că am primit oportunitatea și onoarea să lucrez împreună cu voi, pentru comunitățile din România și Diaspora! Am învățat politica în stradă, de la oamenii care au ceva de spus, care își dăruiesc din viață pentru binele nostru, fără ca noi să-i știm! Nu cunosc baroni locali! Lucrăm cu 1.000 de oameni care sunt repere în comunitățile lor,” a scris Berceanu.

Inginer silvic și activist de mediu, Berceanu s-a remarcat în 2021 în funcția de șef al Gărzii Naționale de Mediu, prin controalele inopinate efectuate la gropile de gunoi și în zone unde se ardeau deșeuri ilegal.

În cadrul Conferinței Municipale a filialei REPER București, desfășurată în perioada 5-6 iulie, s-au stabilit liderii și structura de conducere, precum și candidatul la Primăria Capitalei. Copreședinți ai filialei au fost aleși Ana-Maria Boghean, consilier general, și Iulian Hatmanu, viceprimar al Sectorului 1, iar Octavian Berceanu a fost desemnat candidat pentru Primăria Generală a Municipiului București.

Berceanu declara, în iulie, că își va dedica timpul și experiența pentru „un oraș respirabil, cu spații verzi, cu apă potabilă de calitate și străzi curate și civilizate”. El a subliniat că se bazează pe o echipă formată din peste 1.000 de oameni din comunități locale, evitând influențele baronilor politici.

Cine se bate pentru șefia REPER. Alegerile pentru desemnarea conducerii partidului vor avea loc sâmbătă
Cine se bate pentru șefia REPER. Alegerile pentru desemnarea conducerii partidului vor avea loc sâmbătă
Partidul REPER – Reînnoim Proiectul European al României îşi alege, sâmbătă, liderii şi structurile de conducere centrale, în cadrul Adunării Generale a Membrilor, candidaţii...
Minusul aderării la Schengen despre care nu vorbim suficient. România devine groapa de gunoi a Europei. Octavian Berceanu: „E nevoie de controale reale la intrarea în țară”
Minusul aderării la Schengen despre care nu vorbim suficient. România devine groapa de gunoi a Europei. Octavian Berceanu: „E nevoie de controale reale la intrarea în țară”
Mii de tone de deșeuri textile din Occident intră lunar în România și ajung să fie aruncate în gropile de gunoi de la periferiile orașelor. Problema e alimentată de camioanele care vin...
