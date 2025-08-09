Ce experiență! Și-a lăsat monopostul de 500 de cai putere pentru o iapă cu pedigree

Octavian Ciovică, pilotul care rupe cronometrele la viteză în coastă, a făcut o manevră neașteptată: a schimbat bolidul de curse pe o iapă de rasă. Campionul a fost provocat de un maestru al echitației să arate că se descurcă și în șa, nu doar în cockpit. Ce-a ieșit? Un duel nebun între motoare turate și copite nervoase.

După ce a urcat pe treapta a doua a podiumului la Trofeul Sinaia, Octavian Ciovică, campion absolut în 2022 și 2023 la viteză în coastă, s-a întors la o altă dragoste de-a lui.

„După automobilism, călăria este a doua mea pasiune. Merg des la călărie, am avut și un cal” - Octavian Ciovică, pilot în CN de Viteză în Coastă.

Pilotul a mers să îl cunoască pe campionul de la sărituri peste obstacole, Costel Cojocariu, și să îi arate acestuia că se descurcă și cu o „bijuterie” cu 4 picioare nu doar cu una pe 4 roți.

Fără să ezite, acesta și-a lăsat iapa de concurs, una de rasă, pe mâinile pilotului.

„Nu mi-a fost teamă deloc. Octavian a arătat că are echilibru și știe să călărească. Mi-a spus că a mai făcut-o și în trecut. Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă. Mă bucur că l-am cunoscut și voi merge să îl susțin la concurs” – Costel Cojocariu, campion în probele de sărituri peste obstacole.

La finalul experienței inedite, brașoveanul a fost încântat de feedback-ul venit din partea lui Costel, dar și de iapa pe care a călărit-o.

„În primul rând am o validare din partea lui Costel, ceea ce înseamnă foarte mult. Am călărit un cal foarte, foarte bine pregătit, cu pedigree, și cu rezultate în competițiile de sărituri peste obstacole. A mers foarte bine. Mi-a plăcut tare de Lady Grey” - Octavian Ciovică, pilot în CN de Viteză în Coastă.

Octavian dezvăluie de unde a apărut această legătură strânsă între el și călărie. De 15 ani participă la „Sărbătoarea Junilor”.

„E cea mai mare paradă de port popular din România, unde sunt șapte grupuri de juni din diferite zone, toate ale Cartierului Schei. La paradă participă în jur de 350 de călăreți, cu 350 de costume, vechi de 150 de ani. Costumul pe care îl port este de peste 100 de ani” - Octavian Ciovică, pilot în CN de Viteză în Coastă.

Acesta este și motivul pentru care a învățat să călărească.

„Am călărit un cal foarte, foarte frumos și foarte impunător, un frizian olandez. Nu mă puteam face de baftă mergând anapoda pe un cal. Așa că am mers la un centru de echitație unde era și acest cal și am luat niște cursuri” - Octavian Ciovică, pilot în CN de Viteză în Coastă.

Din acest sezon, la viteză în coastă, Ciovică se dă cu un monopost de 500 de cai putere.

„Pilotez un Norma M20F cu motor JAD, un motor de Formula 1, de generație mai veche 90, 91, 92. Un motor ce dezvoltă 500 de cai putere cu o greutate de 600 de kg” - Octavian Ciovică, pilot în CN de Viteză în Coastă.

În 2026, Octavian Ciovică vrea să atace din nou titlul național la viteză în coastă.

“Sezonul acesta mi l-am dedicat strict pentru a mă antrena și pentru a cunoaște mașina, pentru a reuși să mă împrietenesc cu ea. Atunci când faci o schimbare trebuie să îți dai timp și să nu pui presiune pe tine. În acest moment, surprinzător, mă bat pentru titlul de vicecampion național. Etapa de la Sinaia mi-a adus un loc 2 pe podium, foarte aproape de poziția 1. Mai avem 3 etape foarte importante si vedem ce va fi” - Octavian Ciovică, pilot în CN de Viteză în Coastă.

Octavian Ciovică concurează de 18 ani la viteză în coastă, iar în 2022 și 2023 a fost de două ori campion absolut. Înainte să devină campion național, brașoveanul și-a schimbat stilul de viață.

„În 2020, când am achiziționat primul monopost Radicalul, am avut o clasare pe locul 3. Am crezut că sunt atât de aproape de locul 1 și pot să mai fac niște mici finețuri. Aveam 100 kilograme și condiția fizică era spre zero” - Octavian Ciovică, pilot în CN de Viteză în Coastă.

Nu a câștigat titlul, dar a slăbit 17 kilograme. „În ianuarie 2021 m-am apucat de sală cu Florin Dumitrescu. Este cel care de 4 ani se ocupă de mine în fiecare dimineață. Ani de zile a tras de mine să merg la sală, doar asta auzeam de la el: ”Tu nu arăți a pilot. Ești caz de targă”. Când i-am spus că vreau să îmi schimb modul de viață, nu a crezut” - Octavian Ciovică, pilot în CN de Viteză în Coastă.

Sport în fiecare zi, multă hidratare, dietă și odihnă. Așa arată programul de la care pilotul nu se abate.

„Am slăbit 17 kilograme, lucrez și cu un psiholog sportiv și acum mi se pare totul mult mai ușor. La ora 21.00 sunt în pat, la 22.00 am adormit. Consider că sunt în apogeul vârstei și încă vreo două titluri nu ar strica în palmaresul meu” - Octavian Ciovică, pilot în CN de Viteză în Coastă.

Costel Cojocariu, campion în proba de sărituri peste obstacole și component al echipei naționale a României, nu doar merge la concursuri, ci și antrenează.

“Îmi este mult mai greu când am un copil în competiție decât atunci când concurez eu. Toți sportivii pe care îi pregătesc sunt copiii foarte buni și ascultători“ - Costel Cojocariu, campion în probele de sărituri peste obstacole.

El recunoaște că toată viața sa se învârte în jurul cailor.

“De dimineața până seara sunt la ei, plus antrenamente și la concursuri. De dimineață, de la 8.00, începem să ne pregătim și până seara la 18.00 -19.00, depinde când terminăm treaba” - Costel Cojocariu, campion în probele de sărituri peste obstacole.

În weekend-ul trecut, Costel Cojocariu a câștigat finala de Grand Prix de la Prejmer, iar în urmă cu o lună, la Sofia, a câștigat finala de Grand Prix de 1.55 metri.

