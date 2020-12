Fostul deputat PSD Octavian Goga a fost retinut pentru evaziune fiscala

Marti, 15 decembrie, procurorii l-au retinut pe fostul deputat Octavian Goga , administratorul firmelor implicate in dosar, pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat unui judecator cu propunere de arestare preventive. Fostul deputat este acuzat de infractiuni economice.Conform procurorilor, incepand din 2016 si pana acum, o persoana banuita de comiterea faptelor, avand calitatea de administrator faptic a sase societati comerciale, ar fi desfasurat relatii comerciale, fara evidentierea acestora in contabilitate.De asemenea, pentru obtinerea unor beneficii fiscale, ar fi inregistrat facturi fiscale, fara continut real. Cu sprijinul unui functionar de la banca, ar fi fost obtinute credite bancare, fara respectarea reglementarilor in vigoare. Ulterior, banii obtinuti ar fi fost folositi atat in cadrul societatilor, cat si in scop personal de catre persoanele banuite a fi implicate in activitatea infractionala, afirma anchetatorii, relateaza Hotnews.ro. Actiunile se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures si au loc in judetele Mures, Brasov, Covasna, Arges, Alba, Bistrita-Nasaud, Bucuresti, Buzau, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timis si Tulcea", anunta IGPR.Octavian Goga, care a intrat in Parlament in anul 2016 pe listele Partidului Miscarea Populara (PMP) Covasna, dar a fost condamnat definitiv la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare in septembrie 2018 pentru savarsirea infractiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice si conducere fara permis. Din iunie 2017 a activat in grupul PSD. In 2019, dupa condamnarea definitiva, Camera Deputatilor a vacantat postul de parlamentar al lui Goga.