Adevărul despre Tavi Popescu, "perla" lui Gigi Becali: "L-a chemat Benfica și n-a știut să spună două boabe în engleză"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 20:22
713 citiri
Octavian Popescu, de la FCSB și Xiam Emmers, de la Rapid. Foto: Facebook / FCSB

Octavian Popescu, cândva considerat unul dintre cele mai promițătoare talente din fotbalul românesc, traversează o perioadă extrem de dificilă la FCSB.

La 22 de ani, mijlocașul ofensiv pare să fi ieșit complet din planurile echipei, iar cariera sa riscă să intre pe o pantă periculoasă, de unde întoarcerea ar putea fi extrem de grea.

Giovanni Becali, impresarul care i-a fost mereu alături, a decis să intervină și să încerce o ultimă resuscitare a parcursului său sportiv. El a anunțat o întâlnire decisivă cu jucătorul și cu Gigi Becali, patronul clubului, în încercarea de a-l readuce pe Octavian Popescu cu picioarele pe pământ.

Probleme în afara terenului

Potrivit lui Giovanni Becali, scăderea de formă a lui Popescu nu are legătură cu valoarea sa fotbalistică, ci cu schimbările din viața personală, odată cu mutarea la București. Impresarul susține că jucătorul s-a lăsat distras de anturaje nepotrivite și de tentațiile vieții mondene, punând fotbalul pe un plan secund.

„Era un copil liniștit și modest. A venit în Capitală și s-a trezit în mijlocul unei lumi cu fete cunoscute, cu băieți din showbiz... În astfel de medii, fotbalul începe să pălească”, a declarat Becali, citat de Fanatik.

Transfer ratat din cauza imaturității?

Agentul FIFA a dezvăluit și un episod care spune multe despre nepregătirea jucătorului pentru un transfer important. În urmă cu ceva timp, Benfica Lisabona s-a arătat interesată de serviciile lui Octavian Popescu și era dispusă să plătească 9 milioane de euro. Negocierea a căzut însă, și nu doar din cauza cerințelor financiare exagerate ale lui Gigi Becali (care voia 25 de milioane), ci și din cauza incapacității jucătorului de a comunica cu oficialii portughezi.

„L-au întrebat câteva lucruri în engleză și el n-a fost în stare să răspundă. Nu știa două cuvinte legate...”, a povestit Becali, vizibil dezamăgit.

Încă o șansă?

Pentru a preveni un final trist al carierei unui fotbalist cu potențial real, Giovanni Becali pregătește o discuție serioasă, în care îi va transmite clar că timpul nu mai are răbdare cu el. Împreună cu Gigi Becali, impresarul va încerca să-i deschidă ochii și să-l facă să realizeze ce are de pierdut dacă nu se redresează rapid.

„Trebuie să îi băgăm mințile în cap. Timpul trece, nu îl așteaptă nimeni. Am vorbit cu Gigi, și el și-a făcut partea: i-a mărit salariul de la 2.000 la 10.000 de euro, i-a dat apartament și mașină. Acum mingea e la el”, a încheiat Giovanni Becali.

Octavian Popescu are în continuare talentul de partea sa, însă întrebarea care rămâne este dacă va reuși să-și regăsească motivația și disciplina necesare pentru a-și salva cariera. Pentru că, în fotbal, uneori, a doua șansă nu mai vine.

