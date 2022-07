FCSB cere o sumă halucinantă pentru Octavian Popescu! De ce a crescut prețul fotbalistului

FCSB îl evaluează pe Octavian Popescu, mijlocașul de 19 ani al echipei deținute de Gigi Becali, la o sumă exorbitantă.

Acest lucru se întâmplă după ce Rapid l-a vândut pe Rareș Ilie la Nice pentru 5 milioane de euro.

"Nu există grad de comparație pentru că Octavian Popescu are ceva în plus față de Rareș Ilie. Are viteză. Are viteză de deplasare, de reacție, de execuție și de gândire. Rareș Ilie nu are viteză de deplasare. Are tehnică bună, dar viteza de deplasare face diferența. Nu există niciun jucător în lume care să fi făcut bani mulți fără viteză. Octavian Popescu face 50 de milioane de euro!", a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Popescu este evaluat conform transfermarkt.de la 5,5 milioane de euro.

Numele său a apărut în presa internațională ca fiind monitorizat de câteva echipe mari, precum Bayern Munchen sau Arsenal, dar o ofertă concretă pe numele său nu a apărut.

