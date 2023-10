Gestul cu care Tavi Popescu a șocat asistența la FCSB: ”Ce strânge de îți trebuie ditamai gaura?”

FCSB a terminat la egalitate cu FC Voluntari, 0-0, duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii de fotbal.

Meciul a fost unul alert, cu acţiuni la ambele porţi.

FCSB a avut o posesie superioară şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, având şi o bară, prin Alexandru Băluţă (90+5). Au mai fost aproape de gol David Miculescu (82, 89) şi Ovidiu Popescu (87).

Octavian Popescu, unul dintre cei mai mediatizați jucători de la FCSB, a șocat asistența prezentându-se pe teren cu jambierele găurite la spate, în dreptul gambei.

Ca urmare, în studioul Orange Sport, Nicolae Dică și Basarab Panduru au analizat subiectul, ironizându-l pe Popescu.

„Sunt mulți care le taie... Și Mitriță. În loc să ne uităm la ce fac jucătorii din campionatele tari, noi ne tăiem jambierele... În niciun campionat tare nu vezi așa. Eu nu am văzut. Grealish care are gambe mari, dar nu are jambierele tăiate, ci le are lăsate”, a declarat Nicolae Dică.

„Dacă și le tăia Grealish, nu ziceai nimic. Zici că e o problemă, că are gambe mari. Dar tu când ai scobitorile alea... Ce să tai? Ce să îți iasă? Ce strânge de îți trebuie ditamai gaura?”, a completat Panduru.

