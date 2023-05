Vedeta Tavi Popescu, eliminat în meciul cu Rapid: ”S-a văzut și în seara asta”

Jucătorul Octavian Popescu a declarat, sâmbătă, la finalul partidei cu Rapid, pierdute cu 1-5, pe teren propriu, în Superliga de fotbal, că este o seară neagră pentru formaţia sa, FCSB.

"O cataloghez ca pe o seară neagră pentru noi, mai ales pentru mine că am luat cartonaş roşu. Trebuie să mergem înainte, să ne uităm la sezonul viitor, să îl pregătim cu bine. Am căzut din punct de vedere mental, pentru că am pierdut campionatul cu Farul şi nu am ce să spun mai mult", a declarat Popescu la DigiSport.

El a refuzat să comenteze proporţiile scorului, afirmând că vrea să se gândească doar la viitorul sezon.

"Nu vreau să vorbesc despre asta. Vreau să mă gândesc la viitorul sezon şi să aducem titlul la Steaua (FCSB, n. red.). Aşteptăm noul sezon. S-a văzut şi în seara asta că nu am mai fost noi, dar ce să facem, mergem înainte", a mai spus Octavian Popescu, care a recunoscut că a greşit la faza din minutul 63, în care a fost eliminat.

FCSB a fost surclasată de Rapid Bucureşti cu scorul de 5-1 (3-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci considerat în deplasare, în etapa a 10-a (ultima) a play-off-ului Superligii de fotbal.

Rapid a egalat cea mai categorică victorie obţinută în meciurile directe cu roş-albaştrii, din 2010.