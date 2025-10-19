Luna Nouă în Balanță deschide săptămâna, aducând energie proaspătă și binevenită în viața fiecărui semn zodiacal. Aceasta marchează începutul unei noi ere de libertate și transformare pentru toate zodiile.

Pe 21 octombrie ajunge Luna Nouă în Balanță, urmată de intrarea Lunii în Scorpion în aceeași zi. În această perioadă, relațiile — de prietenie, de afaceri sau romantice — devin o prioritate.

Pe 22 octombrie, Soarele intră în Scorpion, un tranzit care accentuează transformarea noastră interioară. Marte și Mercur i se alătură Soarelui, făcând comunicarea mai intensă și acțiunile mai calculate.

În weekend, Luna intră în Săgetător (24 octombrie), sporind încrederea și inspirația. Ne putem aștepta la discuții pline de energie și la momente frumoase petrecute cu prietenii și familia.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Cunoștințele și înțelepciunea ta vor fi puse din nou la încercare. Luna Nouă în Balanță pune accent pe relațiile tale — cât de bine le-ai construit și întreținut.

Pot apărea oportunități de împăcare dacă alegi acest drum. Perioada Balanței te-a făcut să reflectezi la prieteniile trecute, iar acum poate fi momentul să te reconectezi.

Pe 21 și 22 octombrie, Luna și Soarele intră în Scorpion, orientându-te spre vindecare și creștere personală.

Weekendul, sub Luna în Săgetător, te inspiră intelectual — gestionează-ți timpul cu atenție înainte de a începe noi proiecte.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Luna Nouă guvernată de Venus aduce pentru tine o săptămână intensă și semnificativă. Este momentul pentru răbdare și perseverență în munca ta.

Când Luna intră în Scorpion, folosește lecțiile învățate pentru a aduce armonie și creștere în relațiile tale.

Odată cu intrarea Soarelui, lui Marte și Mercur în Scorpion, vei simți dorința de a înțelege ce cauți cu adevărat într-un partener.

Sezonul Scorpionului poate dezvălui secrete — o perioadă bună pentru discuții profunde și vindecare.

În weekend, Luna în Săgetător te ajută să-ți echilibrezi emoțiile prin meditație.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

O săptămână plină de energie și motivație, în care începi să vezi lucrurile mai pozitiv.

Luna în Scorpion de marți îți aduce un semnal de trezire: succesul cere efort constant.

Scorpionul, care își face simțită prezența pe 22 octombrie, te ghidează spre autoanaliză și muncă interioară.

Când Luna intră în Săgetător spre finalul săptămânii, petrece timp cu cei dragi și fii deschis la noi aventuri și oportunități.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Energia cardinală din această săptămână e intensă, dar te ajută să închizi un ciclu început cu Saturn în Berbec.

Luna Nouă te invită să îți consolidezi baza emoțională și profesională.

Tranzitul Lunii și Soarelui în Scorpion te sprijină să explorezi creativitatea și conexiunile sociale.

În weekend, Luna în Săgetător aduce liniște — protejează-ți limitele și acordă-ți timp pentru vindecare.

Leu (23 iulie – 22 august)

Luna Nouă în Balanță te împinge să revii la proiecte abandonate și să redescoperi inspirația.

Intrarea Soarelui și Lunii în Scorpion marchează o trezire spirituală.

Deși energia Soarelui în Scorpion creează tensiune cu semnul tău, te învață să îți rafinezi rutina.

Weekendul sub Luna în Săgetător îți schimbă perspectiva: dragostea și grija de sine sunt la fel de importante ca munca.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Sfârșitul sezonului Balanței aduce reflecții despre valoarea ta personală.

Scorpionul, începând cu 22 octombrie, îți oferă o energie familiară și confortabilă — ești eficient și clar.

Totuși, fii atent la tonul și vorbele tale: diplomația te va ajuta să menții armonia.

Vineri, Luna în Săgetător te invită la odihnă și relaxare — citește, vizionează un film, răsfață-te.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Ești vedeta săptămânii, datorită Lunii Noi în semnul tău. În următoarele luni, focusul se mută pe dezvoltarea personală și puterea interioară.

Scorpionul, care preia ștafeta din 22 octombrie, te ajută să îți îmbunătățești situația financiară.

La final de săptămână, Luna în Săgetător favorizează relațiile sociale — ascultă-i pe ceilalți și fii sursa lor de înțelepciune.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

O perioadă transformatoare de la început până la sfârșit. Luna Nouă în Balanță aduce calm și reflecție.

Marte te face impulsiv, dar energia Balanței te ajută să îți canalizezi emoțiile constructiv.

Soarele și Luna în semnul tău te sprijină să îți setezi intenții noi și curajoase.

Luna în Săgetător de la finalul săptămânii te încurajează să vindeci copilul interior și să te redescoperi.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Luna Nouă te conectează cu cariera și ambițiile. E momentul să îți dezvolți competențele și să înveți ceva nou.

Soarele în Scorpion te provoacă la muncă profundă și introspecție, dar Jupiter îți redă optimismul.

Vineri, Luna intră în semnul tău și îți aduce energie și confirmarea că ești pe drumul cel bun.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Sezonul Balanței te-a ajutat să te afirmi și să îți înțelegi mai bine colaborările.

Luna Nouă te pune în fața unor noi responsabilități — e timpul să dovedești că poți conduce.

Luna în Scorpion favorizează alianțele și reconectările.

Scorpionul din 22 octombrie te inspiră să revii la planurile tale, iar Luna în Săgetător de weekend te îndeamnă la planificare și reflecție.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Luna Nouă în Balanță îți stimulează ideile și credințele.

Pe 21–22 octombrie, Luna și Soarele în Scorpion atrag atenția asupra ta, mai ales profesional.

Poți fi remarcat pentru munca și etica ta impecabilă.

Sfârșitul săptămânii sub Luna în Săgetător îți aduce recunoștința celor din jur și o mai mare încredere în sprijinul tău social.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Săptămâna aduce dorință de expansiune și succes.

Luna Nouă scoate la iveală latura ta blândă și curajoasă.

Soarele și Luna în Scorpion aduc o energie relaxată — perfectă pentru dragoste, socializare și inspirație.

Vineri, Luna în Săgetător te motivează să muncești cu disciplină și răbdare, în timp ce Saturn te ajută să rămâi centrat, scrie yourtango.com.

