Luna octombrie înregistrează un nou record de căldură. Temperaturile au crescut cu aproape un grad peste media lunii octombrie din perioada 1991-2020.

Autor: Olivia Andrei
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 11:15
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Luna octombrie înregistrează un nou record de căldură. Temperaturile au crescut cu aproape un grad peste media lunii octombrie din perioada 1991-2020.
Pompieri români FOTO X/@EmmanuelMacron

Octombrie 2026 a fost cea mai caldă lună octombrie măsurată vreodată la nivel mondial, continuând o perioadă de căldură globală care, timp de trei luni consecutive, a depășit un prag climatic esențial.

Temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost de 15,35 grade Celsius, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Aceasta a fost cu 0,90 grade Celsius peste media lunii octombrie din perioada 1991-2020, potrivit Accuweather.

O singură lună cu temperaturi peste 1,5 °C nu înseamnă că lumea a ratat, în mod oficial, obiectivul Acordului de la Paris, care este evaluat pe parcursul a mai multor decenii. Însă această succesiune de luni arată cât de aproape se află planeta de acea limită.

Temperatura medie globală pentru ultimele 12 luni, noiembrie 2025 - octombrie 2026, a fost cu 0,63°C peste media din perioada 1991-2020 și cu 1,51°C peste nivelurile preindustriale.

Căldura s-a intensificat pe parcursul anului. Fenomenul El Niño din Pacific, care se intensifică, împreună cu oceanele încălzite record, au dus la creșterea temperaturilor globale, pe lângă tendința de încălzire pe termen lung cauzată de emisiile de combustibili fosili.

Expertul AccuWeather, Paul Pastelok, a avertizat că El Niño ar putea fi un factor dominant în toamnă, alimentând o parte din căldura de la sfârșitul sezonului.

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