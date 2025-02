Răspunsul genial pe care să-l folosiți data viitoare când cineva vă întreabă "Cu ce vă ocupați?"

Ți s-a întâmplat să iei parte la o petrecere sau la o reuniune și să auzi nu o dată, ci de mai multe ori întrebarea "Cu ce te ocupi?" Cel mai probabil ai oferit răspunsul clasic. Ai spus ce job, unde lucrezi și ce faci la locul tău de muncă. Dar dacă vrei să pari cu adevărat interesant, trebuie să folosești o formulă diferită.

Jessica Chen, în calitate de expert în comunicare globală, a colaborat cu numeroși profesioniști talentați pentru a-i ajuta să-și consolideze prezența și încrederea la locul de muncă.

"În timp, am realizat că elementul-cheie – și de multe ori neglijat – al conversațiilor reușite este abilitatea de a crea conexiuni autentice", a menționat aceasta într-un articol publicat de cnbc.com. "În cartea mea,"Smart, Not Loud: How to Get Noticed at Work for All the Right Reasons" (Cum să te faci remarcat la locul de muncă), prezint o metodă prin care îți poți crește nivelul de conexiune și implicare, oferind un răspuns eficient la întrebarea frecventă „Cu ce te ocupi?”".

Iată care sunt cei trei pași.

1. Vorbește despre problemele pe care le rezolvați

E ok să răspunzi la întrebarea "Cu ce vă ocupați?" spunând numele firmei și funcția pe care o ai. Dar acest lucru nu le spune prea multe oamenilor și nu este neapărat atât de interesant.

În schimb, începe cu o întrebare retorică. De exemplu:

"Știți cum atacurile cibernetice devin din ce în ce mai frecvente și mai sofisticate?"

"Știți cum vedeți reclame atunci când parcurgeți o știre?"

Ceea ce faci cu această întrebare retorică este să faci referire la o problemă cotidiană pe care persoana cu care vorbești poate să o fi auzit sau chiar să o fi întâmpinat în mod direct. Pictează o imagine interesantă cu care oamenii se pot identifica, indiferent dacă sunt familiarizați cu funcția ta sau domeniul tău de activitate.

2. Prezintă soluțiile pe care le oferi

Acum este momentul să intri în detalii despre ce implică munca ta, explicând soluțiile pe care le aduci. Dacă nu ești sigur(ă) cum să formulezi asta, gândește-te la implicațiile practice ale lucrurilor pe care le faci zilnic.

Folosind exemplele de mai sus, ai putea adăuga:

- „Ceea ce fac eu este să creez sisteme software care avertizează companiile când un utilizator suspect încearcă să acceseze platforma lor.”

- „Ceea ce fac eu este să studiez cele mai bune locații pentru plasarea anunțurilor, astfel încât acestea să aibă vizibilitate maximă.”

3. Adaugă dovezi

Concluzionează răspunsul cu câteva dovezi sau context. Aici poți menționa nume de companii, cifre sau o poveste care să lege totul la un loc.

De exemplu, pentru exemplele de mai sus, ai putea spune:

- „De fapt, organizația noastră este una dintre cele mai mari companii de securitate cibernetică din lume, având clienți precum [companie cunoscută].”

- „De fapt, rata de clicuri a anunțurilor noastre este de aproximativ 3%, mult peste media industriei.”

Acest fel de încheiere dă greutate afirmațiilor tale, face munca ta tangibilă și îți consolidează credibilitatea.

"Cum folosesc această formulă puternică"

Cea care semnează articolul publicat de cnbc relatează că a folosit această tactică recent.

"I-am spus: Știi cum comunicarea clară și încrezătoare este una dintre cele mai importante abilități la locul de muncă, dar atâția oameni și echipe se chinuie cu ea? Ceea ce fac eu este să țin discursuri la conferințe și să facilitez ateliere care ajută echipele să colaboreze mai bine. De fapt, am scris o carte despre comunicare și chiar acum mă îndrept spre un eveniment.”

Brusc, persoana cu care vorbeam a avut o mulțime de întrebări, pentru că a putut să se identifice.

Deoarece întrebarea „Cu ce te ocupi?” apare inevitabil, poți folosi această strategie de conversație pentru a-ți construi o introducere captivantă, a vorbi despre muncă și a te conecta cu oamenii noi într-un mod mai profund.

