Oraşul Odesa, situat în sudul Ucrainei și cel mai mare port la Marea Neagră, a fost lovit de rachetele rusești, informează autorităţile locale.

UPDATE 18.45 Rusia a lansat rachete din Marea Caspică. Acest lucru a fost raportat în Comandamentul aerian „Sud”.

Una dintre rachete a lovit o clădire de 16 etaje din cartierul Kievsky din Odesa în jurul orei 14:35, în urma căreia a izbucnit un incendiu la etajele 4 și 5 ale clădirii. Începând cu ora 17:00, după cum a precizat Serviciul de Stat de Urgență, incendiul a fost stins.

„În prezent, se știe despre moartea a 6 persoane, dintre care 1 copil, 18 persoane au fost rănite. 2 persoane au fost salvate din dărâmături, 86 de locuitori au fost evacuați. Au fost implicați 96 de salvatori și 18 echipamente de la Serviciul de Stat de Urgență. Intervențiile continuă”, a declarat Serviciul de Stat de Urgență.

UPDATE 18.20 Potrivit lui Andriy Yermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, s-au înregistrat cel puțin 5 morți și 18 locuitori răniți din Odesa. Printre cei uciși se numără un bebeluș de 3 luni.

ȘTIREA INIȚIALĂ

"Odesa a fost lovită de o rachetă. A fost afectată infrastructura", se arată în document.

Portalul Dumskaia.net din regiunea Odesa a relatat că şase rachete au fost lansate asupra Odesei.

Bilanțul provizoriu este de trei morți.

Locuitorii au auzit explozii în diferite zone ale oraşului. Dar au fost atât rachete inamice, cât şi unele lansate de sistemul antiaerian din Odesa. Câteva rachete au putut fi totuşi doborâte, susţine Dumskaia.net. Oamenii au văzut explozii pe cer şi fragmente în cădere spre sol.

Odessa, Russian missle strike, 5 dead, one of which is a 3 month old baby. pic.twitter.com/5yd3DruzHP