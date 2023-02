Oraşul-port ucrainean Odesa a rămas fără energie electrică de sâmbătă dimineaţa după o avarie majoră în reţeaua electrică, relatează The Guardian.

"Un transformator s-a defectat în aceasta dimineaţă la una dintre substaţiile cu cea mai înaltă tensiune care furnizează energie oraşului Odesa şi care era în curs de remediere după ce a fost avariat de atacurile ruseşti", a anunţat sâmbătă furnizorul de energie Ukenergo pe canalul său Telegram.

Potrivit Ukenergo, situaţia din zonele învecinate este mai bună, alimentarea cu energie fiind asigurată în majoritatea districtelor. Regiunea Odesa este una dintre zonele cele mai afectate de atacurile ruseşti cu rachete.

Premierul, Denis Şmîhal, a declarat pe pagina sa de Telegram: "Situația este complexă, amploarea accidentului este semnificativă, este imposibil să se restabilească rapid alimentarea cu energie electrică, în special a infrastructurii critice".

The Usatovo substation in #Odesa is on fire. pic.twitter.com/pXrbWFBoll