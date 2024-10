Sfatul unui reputat medic neurochirurg despre cum să ne organizăm odihna. "Unul dintre cele mai importante medicamente pentru funcționarea optimă a creierului"

Somnul are un rol fundamental în sănătatea creierului FOTO Pexels

Profesorul dr. Vlad Ciurea, reputat neurochirurg, a subliniat importanța odihnei pentru buna funcționare a creierului, evidențiind existența a două tipuri esențiale de odihnă: odihna activă și somnul, ambele având roluri fundamentale în menținerea sănătății mentale.

„Este dovedit că unul dintre cele mai importante ‘medicamente’ pentru supraviețuirea și funcționarea optimă a creierului, menținându-l tânăr și performant, este odihna”, a afirmat prof. dr. Vlad Ciurea, la Antena 3 CNN.

Dr. Ciurea a explicat că odihna activă include activități recreative care oferă creierului o pauză de la solicitările intense, cum ar fi o plimbare în natură sau momente relaxante într-un mediu plăcut. „După ce am lucrat multe ore la calculator, ne odihnim plimbându-ne într-un parc sau poate petrecem timp într-o zonă montană, având o conversație plăcută pe o terasă”, a explicat el.

Cel de-al doilea tip de odihnă, somnul, este esențial pentru regenerarea celulară. În timpul somnului, „celula nervoasă se liniștește, iar celulele de susținere intervin pentru a curăța și pregăti creierul pentru a doua zi. Dacă ‘deșeurile’ se acumulează, funcționarea corectă a celulei este afectată”, a spus neurochirurgul.

În plus, prof. Ciurea a subliniat importanța odihnei adecvate pentru cei care lucrează în ture de noapte sau au gărzi prelungite. „Organismul are o capacitate extraordinară de adaptare. Cei care lucrează în ture de noapte sau fac gărzi de 24 de ore primesc, în mod normal, timp pentru odihnă. De exemplu, în străinătate, cum este în Danemarca, unde am lucrat și eu, este obligatoriu ca, după o gardă, la ora 8:00 dimineața, să te trimită acasă pentru odihnă. La noi, uneori, mai rămânem pentru a ajuta, însă, în mod ideal, odihna ar fi esențială”, a menționat profesorul.

