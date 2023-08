Cele mai recente evoluții pe frontul din Ucraina oferă analiștilor repere mai clare privind posibilul rezultat al războiului.

În ultimele săptămâni, Ucraina a efectuat mai multe mișcări tactice care indică o linie strategică esențială a Kievului.

Rutele de aprovizionare ale Peninsulei Crimeea au fost sabotate sistematic, atât cele feroviare sau rutiere care traversează regiunea ocupată Donbas, cât și celebrul pod Kerci.

În ultimele 24 de ore, un fum dens a fost observat pe podul Kerci de turiștii ruși aflați pe litoral în Crimeea. În ciuda faptului că Moscova susține că ar fi distrus toate dronele ucrainene trimise înspre pilonii podului, mai multe surse afirmă că structura a fost lovită din nou, pentru cel puțin a patra oară de la începutul invaziei neprovocate a Rusiei.

Imagini apărute în dimineața zilei de duminică, 13 august, arată un camion de combustibil în flăcări pe șoseaua între Melitopol și Berdiansk, o altă rută terestră folosită pentru aprovizionarea peninsulei.

"Ucraina pare să facă ceea ce trebuie. Bombardează podul Kerci și podurile din nordul Crimeei, lăsând peninsula fără rute de aprovizionare terestre", indică analistul Anders Åslund.

