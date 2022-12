Rusia pregătește o ofensivă pe scară largă în Ucraina la începutul lui 2023. Ce șanse sunt să ocupe teritorii importante strategic

Specialiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au publicat o analiză referitoare la următorul moment important în invazia declanșată de Rusia în Ucraina.

Experții instituției americane pornesc de la o prognoză făcută recent de oficialii ucraineni.

Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat pe 13 decembrie că indicatori precum eforturile de mobilizare ale Rusiei, anunțul recrutării și mișcări ale armamentului greu sugerează că Rusia s-ar putea pregăti pentru o ofensivă pe scară largă în ianuarie și februarie 2023.

"Declarația lui Kuleba este în concordanță cu evaluarea de lungă durată a ISW, conform căreia lunile de iarnă vor crește ritmul operațiunilor de ambele părți, iar condițiile de teren în întreaga Ucraina vor fi probabil favorabile operațiunilor ofensive.

Forțele ruse ar putea relansa cu ușurință operațiunile ofensive de-a lungul a două axe principale de avans în lunile următoare — de-a lungul graniței Harkov-Lugansk din nord-estul Ucrainei sau în regiunea Donețk.

Trupele ruse par să mute echipamente grele din zonele din spatele frontului Lugansk către zonele din apropierea frontului actual - de-a lungul graniței Harkov-Lugansk și și-au remodelat și reconsolidat gruparea de forțe de-a lungul acestei linii, după cum a raportat recent ISW.

Surse ucrainene și ruse au raportat recent că trupele ruse desfășoară operațiuni ofensive limitate de-a lungul acestei linii, în special pentru a recâștiga pozițiile pierdute la vest de Kreminna.

O scădere recentă a temperaturilor în această zonă până la constant sub nivelul de îngheț a permis solului să se solidifice, creând probabil condiții pentru creșterea ritmului operațiunilor ofensive.

Forțele armate ruse generate de retragerea de pe malul de vest (dreapta) al regiunii Herson s-au redistribuit în diferite zone din Donbas, întărite de rezerviști mobilizați.

