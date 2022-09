Toate rapoartele analiștilor din ultimele ore indică miercuri, 7 septembrie, avansuri mult peste așteptări ale forțelor armate ucrainene pornite în contraofensivă.

Profesorul de strategie militară Phillips O'Brien descrie succint situația de pe front:

"Mișcarea Ucrainei de a atrage forțele ruse în Herson este în mod clar una dintre marile mișcări strategice ale războiului. A trimis unele dintre cele mai bune unități rusești în Herson, unde nu pot fi alimentate și unde sunt uzate metodic. Și i-a făcut pe ruși să subțieze linia militară în Harkov".

Profesorul face referire la faptul că Ucraina a început pe 1 septembrie o contraofensivă extrem de agresivă în sudul ocupat de ruși, pentru recucerirea orașului Herson.

The Ukrainian move to draw Russian forces into Kherson is clearly one of the great strategic moves of the war. It brought some of the best Russian units into Kherson where they cant be supplied and are being methodically attrited. And made the Russians thin the line in Kharkiv. — Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) September 7, 2022

Acest fapt i-a determinat pe ruși să deplaseze în sud unitățile de elită din estul ocupat, regiunea Harkov. Astăzi, 7 septembrie, experții arată că ucrainenii înaintează foarte ușor în estul Ucrainei, recucerind orașe după avansuri zilnice de zeci de kilometri.

Practic, Rusia pierde din teritoriul ocupat ilegal atât în sudul, cât și în estul Ucrainei.

"Ceea ce începuse timid ca un contraatac localizat s-a transformat într-o contraofensivă în adevăratul sens al cuvântului. În Balakliya, rușii au rezistat "eroic" aproximativ 14 ore apoi majoritatea rușilor s-au predat sau au fost capturați. Restul au fost nimiciți. Un adevărat blitzkrieg al Armatei Ucrainene care a avansat peste 30 kilometri în 24 de ore.

Kupiansk, centrul logistic și de echipamente al rușilor de pe frontul Harkiv-Izium, este în acest moment în raza artileriei M777, ca să nu mai spun că este în raza artileriei CAESAR, Krab sau Panzerhaubitze 2000", descrie situația de pe front Radu Hossu, un român care rezumă mișcările militare din Ucraina încă de la începutul invaziei ruse.

Un alt utilizator de Twitter a comparat avansul teritorial din 7 septembrie al Ucrainei cu situația din 24 august.

I fiddled about some @Nrg8000 older maps to get that area covered as of August 24. Here is the comparison with today's map to visualize the latest gain of land: pic.twitter.com/WJ2VEfezl8 — Pedro (@mfphhh) September 7, 2022

Huge losses from Russian side in Kherson. More details to follow. — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) September 7, 2022

Igor Girkin, unul dintre ofițerii ruși în rezervă din Donbas, implicat în bombardarea avionului prăbușit în 2014 și soldat cu uciderea tuturor celor 298 de oameni aflați la bord, a postat, de asemenea, un video în care arată cum soldații ruși sunt luați prizonieri în masă:

It is not ok to post such videos, yet shows a lot - Where are you from? - Alchevsk. - And I am from Luhansk. - Guys, I went to buy a shampoo. I don't even have a ticket, says pow, meaning he was one of those Ukrainians, Russia fooled and used. - Lucky. you'll be living https://t.co/PgWv2vcFHX — Nika Melkozerova (@NikaMelkozerova) September 7, 2022

