Trupele Kievului au făcut ”avansuri semnificative din punct de vedere tactic” în sud-estul Ucrainei, susțin experți militari SUA

Forţele armate ucrainene au avansat în contraofensiva lor din regiunea Zaporojie din estul Ucrainei, se menţionează într-un raport dat publicităţii vineri al Institutului american pentru studiul războiului (ISW), relatează sâmbătă dpa.

Trupele ucrainene au realizat "avansuri semnificative din punct de vedere tactic", a informat institutul cu sediul la Washington.

Fotografiile arată că ucrainenii au ajuns la periferia nordică a aşezării Robotîne, care se află la circa 10 km sud de oraşul Orihiv.

Raportul vorbeşte, de asemenea, despre atacuri intensificate ale ruşilor în apropiere de Kupiansk în regiunea Harkiv.

La rândul său, Ministerul britanic al Apărării a relatat că Rusia trimite mai multe trupe la Zaporojie, în contextul presiunii ucrainene. Rusia a transportat cu avioane trupe din regiunea Herson în zona de lângă Orihiv, a precizat ministerul în informarea sa săptămânală privind situaţia de pe frontul din Ucraina.

Această redesfăşurare de trupe slăbeşte Rusia în apropierea ţărmului de est al fluviului Nipru, unde se înregistrează tot mai multe atacuri amfibii ucrainene.

ISW: Ukrainian forces make tactically significant advances in Zaporizhzhia Oblast

🇺🇦 advances near the strategic settlement of Robotyne are “significant” and redeployments to this area will likely stress Russia’s defenses - @TheStudyofWarhttps://t.co/OO6rBf8JB2 pic.twitter.com/XGrMzlEjy6