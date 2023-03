Primul oficial guvernamental prezent la protest cu tematică LGBTQ+ din România

.com

Mai multe organizații neguvernamentale protestează de la ora 12.00 în Piața Victoriei, „ca reacție la atacurile repetate la adresa drepturilor minorităților”. Revolta lor a pornit de la scrisoarea înaintată de cultele religioase din România către Ministerul Educației, cu modificări la noile legi ale educației „România Educată”, printre care eliminarea din text a cuvintelor „diversitate” și „orientare sexuală”. Printre protestatari se află și Vișinel Bălan, oficial guvernamental și vicepreședinte la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

În jur de o sută de protestatari s-au adunat în jurul prânzului în Piața Victoriei cu bannere pe care scrie „Educație previne violența de gen”, „România educată, nu discriminată” și „Fără transfobie și homofobie în educație”, „Tradiția noastră e iubirea”. Printre ei sunt și membri ai comunității LGBTQ, care au afișat steaguri curcubeu și mesajul „Drepturi egale pentru fiecare”.

„Fără transfobie și homofobie în școli”, strigă cei adunați în fața Guvernului, de unde proiectele de legi ale educației ar urma să fie trimise către Parlament săptămâna viitoare.

Vișinel Bălan este primul oficial guvernamental prezent la o astfel de manifestație de susținere a comunității LGBTQ+. Acesta ocupă poziția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Totodată este subsecretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Ads

VIȘINEL BĂLAN, fost beneficiar al sistemului de protecție a copilului de la Bacău este și asistent universitar din octombrie 2020 la Școala Națională de Studii Politice și Administrative și a fost președintele Consiliul Tinerilor Instituționalizați. Acesta a obținut Premiul anului 2017 în domeniul activism civic și drepturile omului la Gala Națională a Voluntarilor organizat de Federația VOLUM, fiind unul dintre cei nominalizați de Forbes 30 under 30 ediția 2017. La 31 de ani a reușit să devină student doctorand la școala doctorală din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative București, specializarea SOCIOLOGIE. Este licențiat în drept și teatru, și a reușit să facă un master în științe penale și în asistență socială. Astfel acesta, din mediul ONG al drepturilor copilului, intra pentru prima data în instituția publică ce își asumă reglementarea și controlul furnizorilor de servicii sociale și a direcțiilor de asistenta sociala și protecția copilului.

Ads

Elena și Maria, în vârstă de 17 ani, au venit la protest pentru a cere educație sexuală în școli. „Știm deja că România e pe locul doi la numărul de mame adolescente din România, 45% dintre ele au sub 15 ani, ceea ce este înfricoșător. E nevoie de educație sexuală în școli pentru a combate acest fenomen, pentru a fi informați, pentru a afla că există metode contraceptive”, susțin cele două. Nu vor religie la Bac pentru că, spun ele, „nu se predă așa cum trebuie această materie”. „Noi învățăm despre religia ortodoxă, nu despre istoria religiilor, așa cum se numește această materie”, susțin cele două.

„Trebuie vorbit și despre hărțuirea sexuală. O formă despre care nu multă lume știe că e discriminare de gen. Am tot văzut în presă și în jurul nostru cazuri în care profesori au abuzat eleve și studente. Cum arată datele oficiale? În 5 ani universitari, în 52 universități publice, am avut doar 14 cazuri. Asta nu înseamnă că nu sunt cazuri mai multe, înseamnă că elevele și studentele se tem să vorbească despre experiențele lor și se tem să sesizeze asta”, a spus la microfon Cristina Praz de la Centrul Filia.

Ads

„În Constituția României, avem drepturi fundamentale care trebuie respectate. Se vorbește despre egalitate. Dreptul la învățătură pentru toți. Orice propunere la legile educație ar încălca atâtea și atâtea articole din Constituția României. România a semnat atâtea tratate, convenții europene, toate aceste tratate vorbesc despre obligația de a asigura accesul liber la educație pentru toată lumea. Să nu mai uităm că uităm o legislație antidiscriminare în România care garantează asta”, a spus și activistul Vlad Levente Viski.

În trecut a fost un fapt binecunoscut că parlamentar ai partidelor de opoziție s-au alăturat manifestațiilor reprezentanților comunității LGBTQ+, însă asocierea unui prim oficial guvernamental, deschis public ca bisexual este o apariție inedită, semn că România parcurge traseul firesc de înțelegere și respectare a drepturilor omului în România.

Disclaimer: Articol în curs de actualizare. Situația reprezintă o povestire exhaustivă a persoanei sursă și este în curs de actualizare. Această nu antrenează opinia Redacției sau jurnalistului, rolul presei fiind acela de a informa publicul, de a fi o platformă de exprimare a cetățenilor și de a fi câinele de pază al democrației.

Ads

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Olteanu Cosmin este un jurnalist cu o experienta de 5 ani in presa, colaborator al Ziare.com si redactor la Redactia ROPAGANISM si Platforma Medium. El acopera teme precum Politica, Drepturile omului, Culte si Actualitate. Cosmin este, de asemenea, un teolog, antreprenor, activist roman impotriva discriminarii bazate pe religie si fondatorul Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN. Este student la Facultatea de Teologie Romano-catolica si la Facultatea de Drept a Universitatii Bioterra din Bucuresti.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads