Obsesia istorică a Kremlinului rostită din nou de un înalt oficial din Moscova: ”Marea Neagră va fi în totalitate a Rusiei” VIDEO

Un înalt oficial rus a reluat teza expansionistă a Moscovei vizând controlul în totalitate a Mării Negre, care ar urma să devină un simplu "lac rusesc".

Volodimir Saldo, șeful administrației ruse din regiunea Herson din Ucraina, a declarat că Marea Neagră va fi în totalitate a Rusiei.

Oficialul, pe care Rusia l-a declarat „șef al administrației militare civice din Herson”, după ce a preluat controlul asupra teritoriului în prima fază a invaziei sale, a făcut remarcile în cadrul unei conferințe desfășurate la Rostov-pe-Don, oraș din sudul Rusiei, potrivit Newsweek.

Marea Neagră are o mare importanță pentru Rusia, în mare parte datorită rutelor de tranzit pe care le oferă, folosite de navele sale. Un videoclip cu declarațiile lui Saldo a fost distribuit marți pe Twitter de Anton Gerașcenko, un consilier al ministrului de interne al Ucrainei.

Declarație șocantă a lui Putin: Germania ”rămâne” ocupată după retragerea Uniunii Sovietice

„Marea Azov a devenit deja marea interioară a Rusiei și cred că și Marea Neagră va deveni în curând una” – a spus așa-numitul „guvernator al regiunii Herson”, Saldo, în urmă cu câteva zile.

"The sea of Azov already became Russia's internal sea, and I think the Black Sea will soon become one, too" - so-called "governor of Kherson region" Saldo.

What do Turkey, Bulgaria, Romania and Georgia think about that? pic.twitter.com/TBy5iOT9T0