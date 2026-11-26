Spaniolul Pablo Hernández de Cos ar urma să îi succeadă Christinei Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene (BCE), în urma consultărilor dintre liderii Uniunii Europene, au declarat joi, 26 noiembrie, diplomați europeni pentru agenția DPA.

Nominalizarea lui Hernández de Cos trebuie să primească în continuare aprobarea oficială a statelor din zona euro. Postul de președinte al BCE va deveni vacant mai devreme decât era prevăzut, după ce Lagarde a anunțat că va părăsi funcția la 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de încheierea programată a mandatului.

Sprijinul pentru Hernández de Cos vine după ce Țările de Jos și-au retras candidatul, Klaas Knot, fostul președinte al băncii centrale olandeze și singurul său contracandidat. Potrivit sursei citate, liderii UE au susținut și alți candidați pentru funcții de conducere în cadrul BCE. Germanul Markus Brunnermeier ar urma să devină viitorul economist-șef al instituției, iar franțuzoaica Laurence Boone ar urma să intre în Comitetul executiv al băncii, potrivit DPA.

Cine este Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos conduce Banca Reglementelor Internaționale (BRI) din 1 iulie 2025, în calitate de director general. Anterior, între 2018 și 2024, a fost guvernator al Băncii Spaniei și membru al Consiliului guvernatorilor BCE, iar în perioada 2019–2024 a prezidat Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară.

Acesta și-a început cariera la Banca Spaniei în 1997, unde a ocupat inclusiv funcția de director general pentru economie, statistică și cercetare. Are un doctorat în economie la Universitatea Complutense din Madrid.

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