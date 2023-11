Nu departe de centrala nucleară de la Cernobîl, un grup de sabotaj și recunoaștere format din ofițeri de informații ruși, care a părăsit teritoriul Belarusului, a întâlnit o turmă de mistreți.

Pentru că rușii nu puteau trage în animale, ca să nu fie descoperiți, au început să fugă.

Unul dintre mistreții „ucraineni” l-a prins din urmă pe unul dintre ofițerii ruși. În urma ciocnirii cu animalul feroce, ocupantul a căzut și s-a lovit cu capul de o piatră. Acest lucru a fost raportat de canalul rusesc de Telegram „Kremlin Snuffbox”.

Ofițerul de informații rus a murit pe loc. Partenerii săi au fost nevoiți să ascundă cadavrul decedatului, deoarece nu au putut să-l evacueze peste graniță.

Sursa mai precizează că grupul de recunoaștere plănuia să efectueze o operațiune de sabotaj în zona Cernobîl.

A wild boar (not Orban) thwarted the sabotage mission of a Russian commando in the exclusion zone of the Chernobyl nuclear power plant, according to the report below

A Russian soldier was killed and left in the forest because Russians do not abandon their own... pic.twitter.com/cxcU8Zxr7Y