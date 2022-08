Trei ofițeri ruși s-au pozat într-un cartier general din Ucraina, dar au uitat să dezactiveze geolocația

Un canal de Telegram a publicat locația precisă a cartierului general instalat de armată rusă în orașul Lisiciansk, din Lugansk.

Dezvăluirea a fost posibilă datorită unei noi erori prostești făcute de ofițeri ai armatei ruse. Aceștia s-au lăudat pe Telegram cu imagini din interiorul cartierului general pe care și l-au amenajat în Lisiciansk, după cucerirea localității.

Ucrainenii care au analizat fotografiile au descoperit că rușii uitaseră să dezactiveze funcția de geolocație a aparatului foto, motiv pentru care imaginile conțineau adresa exactă a respectivului cartier general.

Coordonatele geografice precise au fost publicate pe internet, iar Ministerul Apărării din Ucraina a fost notificat.

📷When you take a photo at Russian HQ in #Lysychansk and forget to turn off the geotagging function. #UkraineRussiaWar

Mesajul a fost publicat și pe Twitter miercuri, 17 august. Cu doar o zi înainte, pe 16 august, ucrainenii au bombardat de la distanță fosta clădire a Serviciului de Securitate din Lisiciansk, acolo unde armata rusă avea un alt sediu operativ. Imobilul a fost făcut una cu pământul.

It is reported that in Lysychansk the Armed Forces of Ukraine destroyed the former building of Security Service of Ukraine, where the invaders organized their headquarters. The consequences of the strike - pic.twitter.com/vcC0QQeLHC