Trei polițiști suspendați după ce un video viral arată cum au bătut cu bestialitate un suspect

Trei ofiţeri de poliţie din Arkansas au fost suspendaţi după ce pe internet a apărut o înregistrare video în care un suspect este ţintuit la pământ şi lovit în mod repetat, relatează BBC.

Unul dintre ofiţeri îl loveşte în mod repetat pe bărbat în cap şi îi izbeşte capul de trotuar. Un alt ofiţer îl loveşte cu genunchiul în spate. Ambii sunt îmbrăcaţi în uniforma biroului şerifului din comitatul Crawford.

Un al treilea ofiţer de poliţie îl ţine pe bărbat la pământ în timpul agresiunii.

În timp ce este bătut, bărbatul îşi acoperă capul cu mâinile şi pare că încearcă să se facă ghem pentru a se proteja.

Videoclipul a fost vizionat de milioane de ori pe reţelele sociale şi a stârnit indignare.

The Arkansas State Police has opened an investigation into the use of force by two Crawford County sheriff’s deputies and a Mulberry police officer in the arrest of a South Carolina man identified as Randall Worcester, 27.#ARNews pic.twitter.com/27itmT9bkI